Steam Fiyatı 49 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam'de 49 TL'ye satılan SOMA, GOG platformunda ücretsiz olarak erişilebilir oldu.

2018’i iyisiyle kötüsüyle bitirmeye çok yaklaştık. Belki de bu senenin en ilgi çekici olaylarından biri, normalde parayla satılan oyunların ücretsiz olarak satılması oldu. 2018 boyunca sizlere bu oyunları tanıtmaya çalıştık. Bu durum 2019’da da büyük bir hızla devam edecek, ancak 2018 henüz bitmemişken hala birkaç oyunla karşınıza çıkabiliriz. The Witcher serisinin geliştiricisi CD Projekt Red’in platformu GOG, Steam’de normalde 49 TL’ye satılan bir dönem büyük ses getiren SOMA’yı kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Bilim kurgu- korku temasına sahip oyun, kaosun arkasındaki gerçeği çıkarmayı hedefliyor. Oyunda pek çok kilitli terminal ve gizli belger yer alıyor ve biz oyuncular bu belgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşırken kötü yaratıklar, çılgın robotlar ve insanlığını kaybetmiş insanlarla mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Eğer sizler de oyunu hemen edinmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

SOMA’yı Nasıl İndiririm?

Oyunu indirmek son derece basit. Öncelikle eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir abonelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “GET IT Free” linkine tıklayınız.

Oyun hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için GOG istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, “Library>Windows” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.

Oyun kütüphaneye eklenmiş. Buraya tıklayıp istemci üzerinden oyunu indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.