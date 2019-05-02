Fanatical'dan 9 Oyun İçeren Reflex Bundle'ı

Fanatical, yeni bir oyun bundle'ı hazırladı. 9 oyun içeren bundle ile reflekslerinizin gücünü ölçebiliyorsunuz. Steam üzerinden aktifleştirilebilen 9 oyuna sadece 21 TL karşılığında sahip olabilirsiniz.

Reflekslerinize güveniyor musunuz? O zaman bu haber tam size göre. Ünlü perakende oyun satıcısı Fanatical, yeni bir bundle paketi yayımladı. Yayımlanan paket, 9 adet strateji aksiyon oyununu içeriyor ve oyunların tümü Steam üzerinden aktif edilebiliyor. Steam üzerinde 205 TL olan bu 9 oyun için, Fanatical'ın belirlemiş olduğu fiyat ise sadece 3,49 dolar (yaklaşık 21 TL). Normalde bu tarz bundle’larda ilgi çekmeyen oyunlar olabiliyor fakat dikkatimizi çeken bu 5 oyunun sizin de dikkatinizi çekebileceğini ve bundle’dan faydalanmak isteyeceğinizi düşündük. İşte Reflex Bundle'da bulunan oyunlardan öne çıkanlar:

Super Cloudbuilt (Steam Fiyatı 31 TL)

Super Cloudbuilt'te Demi isimli karakterimiz ile heyecanlı bir hikayeye başlayın. Oyunda 177 farklı görev ve 3 farklı mod bulunuyor. Parkularda verilen zorlu görevleri tamamlayın ve önünüze çıkan her engeli Demi ile aşın.

Space Hulk: Ascension (Steam Fiyatı 49 TL)

Genestealer ordularına karşı savaşmaya hazır mısınız? Eski bir uzay mezarlığında siz ve düşmanlarınızdan başka kimse yok. Etrafınızı dört gözle izleyin çünkü her yerde olabilirler.

Tharsis (Steam Fiyatı 24 TL)

Mars gezegenindesiniz. İki mürettebat arkadaşınızı kaybettiniz. Mars üzerinde bulunan Tharsis bölgesinden sinyal alıyorsunuz. Hayatta kalmak için bir fikriniz var mı?

Master Spy Deluxe Edition (Steam Fiyatı 24 TL)

Casuslukta ne kadar iyisiniz? Bir komplo planını ortaya çıkarmanız gerekiyor. Hızlı kararlar vermeniz gereken Master Spy'da casusluk görevlerini size verilen süre dolmadan yerine getirin.

The Mims Beginning (Steam Fiyatı 26 TL)

Zaman yönetimi konusunda ne kadar ustasınız? Yapılar kuruyorsunuz ve Mim'leri her türlü tehlikeden korumanız gerekiyor.

Bu beş oyunun yanı sıra bundle içerisinde 4 farklı oyun daha bulunuyor. Fanatical bununla da yetinmemiş olmalı ki, bu bundle'ı satın aldığınızda size bir sonraki alışverişiniz için yüzde 10 indirim kuponu veriyor. Ancak ne yazık ki indirim kuponu ön sipariş olarak alınan oyunları, Mortal Kombat 11, Star Deals ve Imperator: Rome'da kullanılamıyor. Fanatical'ın bu kampanyasına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.