Ünlü Çiftçilik RPG'si Stardew Valley Mobile Geliyor

Steam'deki %97'lik beğeni oranıyla ve aldığı 10/10 puanla zirveden inmeyen Stardew Valley'i çok yakında iOS ve Android'de de oynayabileceksiniz.

Yaklaşık 2.5 yıldır Steam'de adeta infial yaratan Stardew Valley, oldukça bilindik bir uygulama olan RPG Maker kullanılarak yapılmış bir indie yapım. Özünde bir çiftlik simülasyonu gibi dursa da süren bir hikayesi ve oldukça sıcak bir yapısı da mevcut.

Bugün gelen güzel bir haberle oyunun iOS için ön siparişe açıldığı ortaya çıktı. Yurtdışındaki oyuncular için 8 dolardan satışa sunulan oyun, Türkiye App Store'da 35 TL. Oyunun Android sürümünün ücreti ise henüz belli değil.

Siz de iOS cihazlardan birine sahipseniz bu muhteşem oyunu kaçırmamanızı öneriyoruz. Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak, iOS için ön-sipariş sayfasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.