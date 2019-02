Miladi takvimin yılbaşında yaptığı indirimlerle oyuncuların yüzünü güldüren Steam, Ay takvimi kullanan ülkeleri de unutmadı. Bugün başlayan Ay takvimi yeni yıl indirimlerinden seçtiğimiz 10 oyuna gelin birlikte göz atalım.

11 Şubat’a kadar sürecek indirimlerde, Steam kullanıcılarını birçok sürpriz bekliyor. 60 TL ve üzeri oyun alımlarınızda 10 TL indirim kazanacağınız dönemde, yüksek fiyatlı oyunları da oldukça uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan oyunları listelediğimiz haberimizde sizlerle 10 kaliteli oyunu paylaşacağız.

1. The Talos Principle

İndirimsiz fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %85

İndirimli Fiyatı: 8,85 TL

Beğenilen hikaye anlatımıyla öne çıkan The Talos Principle, içerisinde birçok mitolojik öge barındırıyor. Croteam tarafından geliştirilen bulmaca oyunu, felsefi bilim kurgu türüne farklı bir bakış kazandırıyor. The Talos Principle’ın Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve oyunu indirimdeyken satın alabilirsiniz.

2. PAYDAY 2

İndirimsiz fiyatı: 18,50 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 9,25 TL

Aksiyon dolu efsane oyun PAYDAY 2 de Steam’in Ay Takvimi yeni yıl indirimlerinde karşımıza çıkan oyunlardan biri. Maskeleri takıp eşsiz bir maceraya katılacağınız oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.

3. Human: Fall Flat

İndirimsiz fiyatı: 24,00 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 12,00 TL

Amacımızın etrafınızdaki nesneleri fizik kurallarına göre kullanarak bölümleri tamamlamak olduğu Human: Fall Flat, oldukça eğlenceli bir oyun. Çoklu oyuncu desteği ile eğlence düzeyini ikiye katlayan Human: Fall Flat’ın Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve oyunu indirimli fiyatıyla kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

4. Crusader Kings II

İndirimsiz fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

Ortaçağ temalı oyunları sevenlerin beğenisini toplayacak Crusader Kings II, strateji türünde bir oyun. Paradox Development Studio tarafından geliştirilen oyunda dünya tarihinin önemli dönemlerini yeniden keşfedeceksiniz. Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.

5. Batman™: Arkham Knight

İndirimsiz fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

Serinin en başarılı oyunu olmaya aday Batman™: Arkham Knight, Rocksteady’nin efsane Batmobil tasarımını da bizlere sunuyor. Eğlenceli görevleriyle öne çıkan oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve indirimden yararlanarak oyunu satın alabilirsiniz.

6. Sniper Elite 4

İndirimsiz fiyatı: 89,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 17,80 TL

Rebellion’ın geliştiriciliğini üstlendiği 2. Dünya Savaşı temalı atış oyunu Sniper Elite 4, benzersiz bir keskin nişancı oyunu. Oynayan oyuncuların %96’sından olumlu puan alan Sniper Elite 4’ün Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve oyunu indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

7. SCUM

İndirimsiz fiyatı: 32,00 TL

İndirim Oranı: %25

İndirimli Fiyatı: 24,00 TL

Bilgi ve tecrübenizi kullanarak hayatta kalmaya çalışacağınız oyunda, harika grafikler sizleri bekliyor. Çok oyuncu desteği de sunan açık dünya oyunu SCUM’ı oynarken büyük keyif alacaksınız. Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve oyunu satın alabilirsiniz.

8. Arma 3

İndirimsiz fiyatı: 99,99 TL

İndirim Oranı: %66

İndirimli Fiyatı: 39,99 TL

Savaş oyunları hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. 20’den fazla aracı ve 40’tan fazla silahı bizlere sunan askeri oyun Arma 3, çok farklı vir savaş oyunu deneyimi sunuyor. Arma 3’ün Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.

9. DARK SOULS™ III

İndirimsiz fiyatı: 179,99 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 44,75 TL

Karanlığı kucaklamaya hazır mısınız? Efsane oyun Dark Soul 3 de Steam’de indirime giren oyunlardan oldu. Video oyun tarihinin en iyi RPG oyunlarından biri olan oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.

10. Far Cry® 5

İndirimsiz fiyatı: 309,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 77,25 TL

Far Cry serisinin 5. oyununda açık dünyanın sınırlarını zorlayacaksınız. Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5, ilginç konseptiyle son yılların en beğenilen oyunlarından biri. Far Cry® 5’in Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve oyunu indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

Steam’in Ay takvimi yeni yıl indirimlerinden derlediğimiz oyunları sizlerle paylaştığımız haberimizin sonuna geldik. Satın alıp beğendiğiniz oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Steam’de diğer indirimli oyunları, buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde indirimli oyunlar hakkındaki paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.