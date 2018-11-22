Steam Sonbahar İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

Steam, yepyeni indirimleriyle yine her bütçeye hitap edecek. 2018'in sondan ikinci büyük indirimine beraber göz atıyoruz.

Oyun meraklılarının cüzdanlarını yakıp kül edecek Steam Sonbahar İndirimleri, dün itibarı ile resmen başladı. Eğer indirimlerde alabileceğiniz en iyi oyunlar için en güzel fiyatları bulmaya çalışıyorsanız, sizler için 10 oyunluk bir liste hazırladık.

Counter Strike serisini size anlatmamıza gerek yok. Counter-Strike: Global Offensive, Condition Zero ve Source'dan oluşan 3 oyunluk bu paketin fiyatı muhteşem.

İndirim: %80

Eski Fiyat: 62 TL

Listemizin en baba indirimlerinden biri var sırada. NBA 2K serisinin en yeni üyesi Steam'in Sonbahar İndirimleri kapsamında çılgın bir fiyatla satılıyor. Kaçmaz.

İndirim: %50

Eski Fiyat: 199 TL

Assassin's Creed serisinin kötü gidişatına son veren Origins ile seri yeniden ayağa kalkmıştı. Odysssey ile birlikte oldukça iyi bir izlenim yaratan oyunun fiyatı da büyük indirimde.

İndirim: %60

Eski Fiyat: 209 TL

Civilization serisini bilmeyen yoktur aramızda. Serinin 5. oyununu ve bütün genişleme paketlerini içeren sürüm Steam'in en sağlam indirimlerinden birine sahip.

İndirim: %92

Eski Fiyat: 266 TL

Listemizin en büyük fırsatlarından biri de Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2'yi içeriyor. 5.5 TL gibi bir fiyata bu iki klasik kaçmaz.

İndirim: %85

Eski Fiyat: 37 TL

Oyun ülkemizin en çok sevilen yapımlarından. Cadılar Bayramı indirimlerinde kaçırdıysanız bir fırsat daha: Gerçek radyolar yamasını kurun ve yollara koyulun.

İndiirim: %75

Eski Fiyat: 39 TL

Sanctum serisinin iki oyunu da böyle güzel bir indirime girmişken listeye almamak olmazdı. Tower Defence / FPS türlerini bir araya getiren harika bir oyun.

İndirim: %75

Eski Fiyat: 18.50 TL / 25 TL

Fallout 76 felaketinden sonra Fallout evreninin özünü yaşatan bir deneyim istiyorsanız bu fiyatı kaçırmayın deriz. Post-Apokaliptik senaryoların şahından söz ediyoruz.

İndirim: %67

Eski Fiyat: 18 TL

PC'deki en sağlam yarış simülasyonlarından biri olan Project Cars 2'deki indirim de harika. Kesenin ağzını biraz daha açmak isterseniz Deluxe Edition'a da yönlenebilirsiniz.

İndirim: %67

Eski Fiyat: 199 TL