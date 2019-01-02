Steam'de 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 9 Oyun

Steam'in yepyeni indirimleriyle her bütçeye hitap eden Kış İndirimleri'nde son güne girmişken sizlere birkaç oyun tavsiyemiz var.

Oyun meraklılarının cüzdanlarını yakıp kül eden Steam Kış İndirimleri, yarın itibarı ile resmen son buluyor. Eğer indirimlerde alabileceğiniz en iyi oyunlar için en güzel fiyatları bulmaya çalışıyorsanız, sizler için 9 oyunluk bir liste hazırladık.

Belki de en değeri bilinmemiş aksiyon oyunlarından biri olan Enslaved, oldukça keyifli bir hikayeyi güzel bir kombat sistemiyle birleştiriyor.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 59 TL / %75

Yüreğe dokunan oyunlar denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Brothers'ta iki kardeşin içinize işleyecek hikayesine tanık oluyorsunuz.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 24 TL / %80

Castlevania serisine daha önce adım atmadıysanız, son indirimin oldukça güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna daha sonradan eklenen içerikler de paketin içinde.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 49 TL / %80

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 31.25 TL / %50

Prince of Persia serisinin en farklı oyunu. Çizgi film vari çizimlerle masal gibi bir atmosfer... Oynamayanlar kesinlikle denemeli.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 34.99 TL / %66

Baskıcı ve distopik bir gelecekte geçen Remember Me'nin özellikle atmosferi ve hikaye anlatımı sizleri mest edecek.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 81.50 TL / %80

Açık dünya aksiyon oyunlarını seviyor ve işin içine biraz da dövüş girsin istiyorsanız, bundan iyisini bu fiyata bulamazsınız.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 13.35 TL / %85

Diablo tarzı oyunları sevenler için mükemmel bir fırsat. İki oyunu toplamda 11 TL gibi bir fiyatla satın alabilirsiniz.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 55 TL / %80

Bastion belki de oyun tarihinin hikaye anlatımı açısından en mükemmel yapımlarından biri. Kendine has bir kombat sistemi olan oyun, inanılmaz keyifli.

Eski Fiyat / İndirim Oranı: 25 TL / %75