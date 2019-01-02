Steam'de 20 TL Altına Satın Alabileceğiniz 9 Oyun

Oyun meraklılarının cüzdanlarını yakıp kül eden Steam Kış İndirimleri, yarın itibarı ile resmen son buluyor. Eğer indirimlerde alabileceğiniz en iyi oyunlar için en güzel fiyatları bulmaya çalışıyorsanız, sizler için 9 oyunluk bir liste hazırladık.
ENSLAVED: Odyssey to the West™ Premium Edition (14.75 TL)
Belki de en değeri bilinmemiş aksiyon oyunlarından biri olan Enslaved, oldukça keyifli bir hikayeyi güzel bir kombat sistemiyle birleştiriyor.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 59 TL / %75
Brothers - A Tale of Two Sons (4.80 TL)
Yüreğe dokunan oyunlar denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Brothers'ta iki kardeşin içinize işleyecek hikayesine tanık oluyorsunuz.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 24 TL / %80
Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition (9.80 TL)
Castlevania serisine daha önce adım atmadıysanız, son indirimin oldukça güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna daha sonradan eklenen içerikler de paketin içinde.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 49 TL / %80
Ori and the Blind Forest (15.62 TL)
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 31.25 TL / %50
Prince of Persia (11.89 TL)
Prince of Persia serisinin en farklı oyunu. Çizgi film vari çizimlerle masal gibi bir atmosfer... Oynamayanlar kesinlikle denemeli.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 34.99 TL / %66
Remember Me (16.30 TL)
Baskıcı ve distopik bir gelecekte geçen Remember Me'nin özellikle atmosferi ve hikaye anlatımı sizleri mest edecek.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 81.50 TL / %80
Sleeping Dogs: Definitive Edition (13,35 TL)
Açık dünya aksiyon oyunlarını seviyor ve işin içine biraz da dövüş girsin istiyorsanız, bundan iyisini bu fiyata bulamazsınız.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 13.35 TL / %85
Torchlight & Torchlight II (11 TL)
Diablo tarzı oyunları sevenler için mükemmel bir fırsat. İki oyunu toplamda 11 TL gibi bir fiyatla satın alabilirsiniz.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 55 TL / %80
Bastion (6.25 TL)
Bastion belki de oyun tarihinin hikaye anlatımı açısından en mükemmel yapımlarından biri. Kendine has bir kombat sistemi olan oyun, inanılmaz keyifli.
Eski Fiyat / İndirim Oranı: 25 TL / %75