Steam İstek Listelerine Kategori ve Gelişmiş Paylaşım Özelliği Geldi: Kütüphanenizi Düzenlemek Artık Çok Daha Kolay!

Steam, oyuncuların sürekli büyüyen istek listelerini daha rahat yönetebilmeleri için özel kategoriler, gelişmiş arama ve filtreli liste paylaşımı gibi birçok yeni özelliği kullanıma sundu.

Steam platformundaki oyun çeşitliliği günden güne artarken, oyuncuların takip etmek istediği ve istek listelerine eklediği yapımların sayısı da hızla büyüyor. Mevcut sıralama ve filtreleme araçları her ne kadar işlevsel olsa da kullanıcılar listelerini çok daha esnek şekillerde organize etme ihtiyacı duyuyordu. Valve bu talebe yanıt vererek istek listelerine özel kategori oluşturma ve bu kategorileri oyunlara atama imkânı getirdi.

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Artık oyuncular, hoşlarına giden bir etkinlikte gördükleri yapımları, gamepad ile oynamaya en uygun oyunları veya bir başkasına hediye etmek üzere düşündükleri seçenekleri ayrı başlıklar altında toplayabiliyor. Özel kategori ekleme süreci oldukça hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Oluşturulan bu kategorilere göre filtreleme yapmak için istek listesinin en üstünde yer alan ya da her oyunun kendi "Kategorilerim" alanının yanında bulunan kategori adına tıklamak yeterli oluyor. Ayrıca mağaza sayfalarında yer alan "İstek listenizde" açılır menüsü üzerinden de sık kullanılan kategorilere hızlıca oyun eklenebiliyor. Üstelik bildirim ayarları da bu sisteme entegre edilmiş durumda; kullanıcılar istek listesi bildirimlerini yalnızca belirledikleri özel kategoriler için gönderilecek şekilde özelleştirebiliyor.

Arama arayüzü ve görsel iyileştirmeler

Kategori sisteminin yanı sıra Valve, istek listesi sayfasındaki arama ve gezinme deneyimini de önemli ölçüde geliştirdi. Arama çubuğuna eklenen otomatik tamamlama özelliği sayesinde aranan oyunlara çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Sayfadaki görsel arayüzde yapılan kontrast ve okunabilirlik güncellemeleri de genel kullanıcı deneyimini yukarı taşımayı hedefliyor.

Gelişmiş arayüzün dikkat çeken bir diğer tarafı ise içerik demoları ve önizlemeler üzerindeki yenilikler. İstek listenizdeki bir oyunun demosu yayınlandığında artık bu durum listede açıkça gösteriliyor ve demo çıktığında bildirim almanız sağlanabiliyor. Oyun görsellerinin (kapsül görseli) üzerine imleçle gelindiğinde ise mikro fragmanlar otomatik olarak oynatılıyor. Platformlar arası gezinme kolaylığı da unutulmamış; ister web tarayıcısında, ister mobil cihazda, ister Steam istemcisinde ya da SteamOS üzerinde olsun, istek listenize gidip geri döndüğünüzde en son baktığınız sayfaya yönlendirilmeniz artık çok daha kolay.

İstek listesini dışarıya paylaşma imkânı eskiden de mevcuttu ancak yeni güncellemeyle birlikte bu özellik çok daha detaylı bir yapıya kavuştu. Artık istek listenizin tamamı yerine sadece belirli bir kategoriyi ya da filtrelenmiş özel bir görünümü içeren benzersiz bir URL oluşturup arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşabilirsiniz.