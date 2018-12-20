Steam Kış İndirimleri Geldi: Ciddi İndirime Giren 10 Oyun

Bu sene bizi indirime boğan Steam’den yılın son indirimi olan Kış İndirimleri de geldi. Birçok oyuncunun her sene merakla beklediği Kış İndirimleri 20 Aralık’ta, yani bugün başladı. 3 Ocak tarihine kadar devam edecek indirimde yüzlerce oyun indirime girdi. İndirime giren oyunları haberimizde sizler için derledik.
XCOM® 2
İndirimsiz fiyatı: 219,00 TL
İndirim Oranı: %75
İndirimli Fiyatı: 54,75 TL
Uzaylılar insanlık için parlak bir gelecek vadetseler de aslında şeytani amaçlarla Dünya’yı yönetiyorlar. İnsanlığın kaderi ise sizin ellerinizde.
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege
İndirimsiz fiyatı: 209,00 TL
İndirim Oranı: %40
İndirimli Fiyatı: 62,70 TL
Yakın muharebelerde soğukkanlılığınızı koruyup hayatta kalmayı başarabilecek misiniz? Strateji ve yeteneği bir arada gerektiren oyunda yalnızca profesyoneller sağ kalacak.
Assassin's Creed® Odyssey
İndirimsiz fiyatı: 309,00 TL
İndirim Oranı: %50
İndirimli Fiyatı: 154,50 TL
Antik Yunan dönemlerini keşfederken adrenalini damarlarınıza kadar hissedeceksiniz. Çok hızlı olabilirsiniz, çok yetenekli hissedebilirsiniz ya da çok iyi dövüştüğünüzü düşünebilirsiniz. Ancak bir suikastçı olmak bundan çok daha fazlasını gerektiriyor.
Grand Theft Auto V
İndirimsiz fiyatı: 169,00 TL
İndirim Oranı: %50
İndirimli Fiyatı: 84,50 TL
Devasa bir şehir ve üç adam. Yapabileceklerinizin neredeyse sınırı olmayan bu devasa dünyada onlarca soygun gerçekleştirip işleri yolunda götürmeniz gerekecek. Ancak şimdiden uyarıyoruz, anlattığımız kadar kolay olmayacak.
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
İndirimsiz fiyatı: 74,99 TL
İndirim Oranı: %60
İndirimli Fiyatı: 29,99 TL
Efsane bir canavar avcısı olun ve yeni maceralara atılın. 100 saatlik oynanışının yanı sıra 50 saatlik ek paketiyle birlikte gelen bu oyun tatilde ihtiyacınız olan tek şey olacak.
Tabletop Simulator
İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL
İndirim Oranı: %50
İndirimli Fiyatı: 15,50 TL
Tabletop Simulator ile yılbaşınızda arkadaşlarınızla yan yana olamasanız bile beraber olabilirsiniz. Onlarca oyunun arasından istediğinizi seçin ve oynamaya başlayın.
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES
İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL
İndirim Oranı: %80
İndirimli Fiyatı: 6,20 TL
Savaş değişti. Artık çok farklı kurallar ve çok farklı şekillerde gerçekleşiyor. Ayak uydurabilecek misiniz?
Portal 2
İndirimsiz fiyatı: 18,50 TL
İndirim Oranı: %80
İndirimli Fiyatı: 3,70 TL
En iyi zekâ oyunlarından biri olan Portal 2, stratejik yeteneklerinizi ölçerken heyecanı da fazlasıyla yaşatacak.
Tom Clancy’s The Division™
İndirimsiz fiyatı: 259,00 TL
İndirim Oranı: %85
İndirimli Fiyatı: 38,85 TL
Korkunç bir salgın sonucu tüm dünya sona doğru yaklaşıyor. Division Ajanları’na katılıp dünyayı kurtaracak kadar yetenekli misiniz?
Watch_Dogs® 2 Deluxe Edition
İndirimsiz fiyatı: 239,00 TL
İndirim Oranı: %80
İndirimli Fiyatı: 47,80 TL
Tarihin en büyük hack operasyonunda Marcus adındaki bir genci yöneteceğiniz bu oyunda teknoloji devriminin doğduğu yerde, San Francisco’da olacaksınız. Ancak işiniz yalnızca yazılımla sınırlı olmayacak.