Steam Kış İndirimleri Geldi: Ciddi İndirime Giren 10 Oyun

Steam Kış İndirimleri kapsamında indirime giren ve tatilinizi çok daha eğlenceli hale getirecek 10 adet oyunu sizler için listeledik.

Bu sene bizi indirime boğan Steam’den yılın son indirimi olan Kış İndirimleri de geldi. Birçok oyuncunun her sene merakla beklediği Kış İndirimleri 20 Aralık’ta, yani bugün başladı. 3 Ocak tarihine kadar devam edecek indirimde yüzlerce oyun indirime girdi. İndirime giren oyunları haberimizde sizler için derledik.

İndirimsiz fiyatı: 219,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 54,75 TL

Uzaylılar insanlık için parlak bir gelecek vadetseler de aslında şeytani amaçlarla Dünya’yı yönetiyorlar. İnsanlığın kaderi ise sizin ellerinizde.

İndirimsiz fiyatı: 209,00 TL

İndirim Oranı: %40

İndirimli Fiyatı: 62,70 TL

Yakın muharebelerde soğukkanlılığınızı koruyup hayatta kalmayı başarabilecek misiniz? Strateji ve yeteneği bir arada gerektiren oyunda yalnızca profesyoneller sağ kalacak.

İndirimsiz fiyatı: 309,00 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 154,50 TL

Antik Yunan dönemlerini keşfederken adrenalini damarlarınıza kadar hissedeceksiniz. Çok hızlı olabilirsiniz, çok yetenekli hissedebilirsiniz ya da çok iyi dövüştüğünüzü düşünebilirsiniz. Ancak bir suikastçı olmak bundan çok daha fazlasını gerektiriyor.

İndirimsiz fiyatı: 169,00 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 84,50 TL

Devasa bir şehir ve üç adam. Yapabileceklerinizin neredeyse sınırı olmayan bu devasa dünyada onlarca soygun gerçekleştirip işleri yolunda götürmeniz gerekecek. Ancak şimdiden uyarıyoruz, anlattığımız kadar kolay olmayacak.

İndirimsiz fiyatı: 74,99 TL

İndirim Oranı: %60

İndirimli Fiyatı: 29,99 TL

Efsane bir canavar avcısı olun ve yeni maceralara atılın. 100 saatlik oynanışının yanı sıra 50 saatlik ek paketiyle birlikte gelen bu oyun tatilde ihtiyacınız olan tek şey olacak.

İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 15,50 TL

Tabletop Simulator ile yılbaşınızda arkadaşlarınızla yan yana olamasanız bile beraber olabilirsiniz. Onlarca oyunun arasından istediğinizi seçin ve oynamaya başlayın.

İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 6,20 TL

Savaş değişti. Artık çok farklı kurallar ve çok farklı şekillerde gerçekleşiyor. Ayak uydurabilecek misiniz?

İndirimsiz fiyatı: 18,50 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 3,70 TL

En iyi zekâ oyunlarından biri olan Portal 2, stratejik yeteneklerinizi ölçerken heyecanı da fazlasıyla yaşatacak.

İndirimsiz fiyatı: 259,00 TL

İndirim Oranı: %85

İndirimli Fiyatı: 38,85 TL

Korkunç bir salgın sonucu tüm dünya sona doğru yaklaşıyor. Division Ajanları’na katılıp dünyayı kurtaracak kadar yetenekli misiniz?

İndirimsiz fiyatı: 239,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 47,80 TL

Tarihin en büyük hack operasyonunda Marcus adındaki bir genci yöneteceğiniz bu oyunda teknoloji devriminin doğduğu yerde, San Francisco’da olacaksınız. Ancak işiniz yalnızca yazılımla sınırlı olmayacak.