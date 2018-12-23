Steam'de Yüzde 70'in Üzerinde İndirime Giren 10 Oyun

2018'in sonuna yaklaşırken Steam'den efsane indirimler ile karşınızdayız. Yeni yılda indirimli olarak alabileceğiniz ve keyifle oynayacağınız 10 oyunu sizler için listeledik.

3 Ocak'a kadar sürecek indirimleri kaçırmak istemiyorsanız listemize göz atmanızda fayda var. %85'e varan indirimler ile oyun kütüphanenizi doldurabilir, yeni yılın keyfini aldığınız oyunlar ile çıkarabilirsiniz. İşte Steam kış indirimlerinde %70'in üzerinde indirime giren 10 Oyun.

1. Tom Clancy’s The Division™ / Normal Fiyatı: 259 TL - %85 indirim - İndirimli Fiyat: 38,85 TL

Tom Clancy’s The Division™, çok oyunculu oynanabilen bir açık dünya oyunu. Yayılan bir salgın ile çökmek üzere olan şehri kurtarmakla görevli The Division Ajanları'nın hikayesinin anlatıldığı oyunda size verilen görevleri tamamlayarak Karanlık Bölge ismi verilen bölgeyi keşfedebilirsiniz.

2. Age of Empires® III: Complete Collection / Normal Fiyatı: 59 TL - %75 indirim - İndirimli Fiyat: 14,75 TL

Türkçe dil seçeneği olmasa da strateji oyunlarının atası olan Age of Empires'ın 3. oyunu 15 Eylül'de satışa çıkmıştı. Eğer siz de Age of Empires hayranlarındansanız, bu indirimi kesinlikle kaçırmamalısınız.

3. Just Cause™ 3 / Normal Fiyatı: 45 TL - %85 indirim - İndirimli Fiyat: 6,75 TL

Patlamalar ile ünlü oyun serisi Just Cause'un yeni oyununda amacınız kaos yaratmak. Havadayken helikopter çalabileceğiniz, iki helikopteri birbirine bağlayıp düşüşlerini izleyebileceğiniz oyunda aksiyonu sonuna kadar yaşayacaksınız.

4. Rise of the Tomb Raider™ / Normal Fiyatı: 89 TL - %80 indirim - İndirimli Fiyat: 17,80 TL

2013 yılında yayınlanan Tom Raider ile başlayan değişim bu oyunda da devam ediyor. Lara, yeni oyunda da maceradan maceraya koşuyor. Lara'nın babasının araştırmasına devam ettiği bu oyunu, indirimdeyken alıp oynamak hoşunuza gidebilir.

5. American Truck Simulator / Normal Fiyatı: 59 TL - %75 indirim - İndirimli Fiyat: 14,75 TL

Euro Truck Simulator ile başlayan macera Amerika yollarında devam ediyor. Amerika'nın kamyonlarını kullanarak paketlerini teslim edeceğiniz oyunda uzun yol şoförlüğü yapıp keyif aldığınız çocukluğunuza döneceksiniz.

6. This War of Mine / Normal Fiyatı: 31 TL - %70 indirim - İndirimli Fiyat: 9,30 TL

Benim Savaşım'da sefil durumda olan bir grup sivili yönlendiriyorsunuz. Şehrin her tarafını çevreleyen keskin nişancılar ve saldırganlardan kurtulup yemek ve ilaç arayacağınız oyunda strateji alanındaki uzmanlığınızı konuşturabilirsiniz.

7. Quantum Break / Normal Fiyatı: 59 TL - %75 indirim - İndirimli Fiyat: 14,75 TL

Düzgün bir anlatıma sahip bir senaryo ile zaman yolculuğuna bir de Quantum Break'in çerçevesinden bakın. Oyunda gerçekten motion capture tekniği kullanılması Quantum Break'in çekici yanları.

8. INSIDE + LIMBO / Normal Fiyatı: 49 TL - %71 indirim - İndirimli Fiyat: 14,40 TL

Playdead'in beğeni toplayan iki oyununu paket halinde indirimli olarak satın alabilirsiniz. Inside, özellikle senaryosuyla öne çıkan bir oyun. Bir çocuğu yönlendirdiğiniz oyunda neredeyse hiçbir şey bilmeden kendinizi senaryoya kaptıracaksınız. Limbo'da ise gölgeler ve kasvetli bir ortamdaki bir erkek çocuğunu yönlendireceksiniz. İndirimli fiyatıyla iki oyunu aynı anda almak oldukça avantajlı olabilir.

9. Planet Coaster / Normal Fiyatı: 112 TL - %76 indirim - İndirimli Fiyat: 26,88 TL

Kendi lunaparkınızı kuracağınız oyun tam olarak bir eğlence parkı simülatörü. Kurduğunuz parkı yönetmekle görevli olacağınız oyun ile çocukluk hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

10. Mount & Blade Full Collection / Normal Fiyatı: 69,99 TL - %75 indirim - İndirimli Fiyat: 17,49 TL

Mount & Blade'in tüm versiyonlarını satın alabileceğiniz paket oldukça avantajlı. Mount & Blade, Mount & Blade: Warband, Mount & Blade: Warband - Napoleonic Wars, Mount & Blade: Warband - Viking Conquest Reforged Edition ve Mount & Blade: With Fire & Sword'u aynı anda satın alabileceğiniz paket ile Mount & Blade serisini iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Önümüzdeki günlerde Steam indirimlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, kaçırmamak için takipte kalın :)