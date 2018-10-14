Steam Link'e Co-op Modu Desteği Sunan Güncelleme Geldi

Masaüstü bir bilgisayar kullanıcısı olduğunuzu farz edelim, ya da bir laptop kullanıcısısınız ama artık küçük ekrandan sıkıldınız.. Steam Link cihazı bu noktada yardımınıza yetişiyor.

Aslına bakarsanız Steam Link yeni bir donanım değil. Bundan yaklaşık 3 sene önce satışa çıkan ve steam yüklü olan bilgisayarınızın ekranını televizyona yansıtmanıza ve bir anlamda cihazı konsol gibi kullanmanıza olanak sunan bir donanım. Bu haberimiz daha ziyade, Steam Link'e gelen bir güncelleme ile alakalı. Bu hafta Steam istemci güncellemesi, kullanıcılarla paylaşıldı. Güncellemenin asıl nedeni Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda AMD sürücülerinde yaşanan çökme sorununu çözmekti. Şimdilik geçici bir çözümle güncellendi ve kullanıma sunuldu.

Güncelleme detaylarını içeren listede birkaç madde bulunmakta, ancak bunların arasında Steam Link ile ilgili dikkat çeken bir takım ayrıntılar da bulunmakta. Şimdi bu iki maddeden oluşan ve Steam Link kullanıcılarını ilgilendiren maddelere birlikte göz atalım.

Aynı anda birden fazla cihaza akış sunarak yerel olarak co-op oyunlar oynayabilirsiniz. (Bunun için 5 GHz yüksek kaliteli WiFi ağı gereklidir.)

Steam Link'te bulunan ses ve videoları kontrol etmek için Android cihazınızı dokunmatik bir kontrolör olarak kullanabilirsiniz.

Bahsettiğimiz gibi, güncelleme listesi birkaç maddeden oluşuyor. Güncellemenin diğer sunduğu özellikler arasında Steam sohbeti için ince ayarlar bulunmakta. Bazı kontrol cihazları ile alakalı hassas detaylar ile birlikte pek çok hata ve düzeltme güncellemesi de içinde yer alıyor.