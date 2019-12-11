Steam Ödüllerinin Tarihi ve Bu Seneki Kategorileri

Steam kullanıcıları birkaç haftadır 2019 yılındaki 'en'lerini seçme şansına sahipti. Yılın Steam Awards adaylarını seçme bölümü artık Steam'de yer almıyor, bu da demek oluyor ki yakın zamanda Steam'in bu seneki 'en'lerini öğreneceğiz.
Plana göre başlangıç tarihinden itibaren her gün bir seçilen açıklanacak. İlk güne 'Göze Çarpan Görsellik' kategorisi ile başlanan süreç, 18 Aralık tarihinde yılın oyunu final adaylarının belirlenmesi ile son bulacak. Bu oylama 19 Aralıkta başlayacak ve bildiğimiz üzere bu tarih aynı zamanda Steam indirimlerinin de başlayacağı tarih.
2018 Steam Ödülleri Sonuçlandı: İşte Kazananlar
Steam Awards adayları steampowered.com adresinden video yolu ile bildirilecek. Bu sene, geçen seneden kalma 4 kategori ve bunlara ek 4 kategori ile birlikte 8 kategori üzerinden seçim yapılacak.
İşte bu seneki Steam Awards kategorileri:
- Game of the Year: Grafikleriyle, oynayışıyla, çoklu oyuncu özellikleriyle, ya da başka herhangi bir özellikle diğerlerinden ayrılan yılın en iyi oyunu bu kategori altında seçilecek.
- VR Game of the Year: Game of the Year kategorisinin VR versiyonu da denilebilecek bu kategori altında, sanal gerçeklik tecrübesini en iyi şekilde sağlayan oyun seçilecek.
- Labor of Love: Uzun bir süredir piyasada olmasına rağmen, geçen zamanın ardından hala yenilikler getirilen; geliştirilen oyunlar bu kategori altında yarışacaklar.
- Better With Friends: Arkadaşınızla birlikte oynamaktan zevk alcağınız, eşli oyuncu deneyimini en eğlenceli ve dolu biçimde yaşatacak oyun bu kategori altında seçilecek.
- Most Innovative Gameplay (Yeni): Oynayış bağlamında en çarpıcı yeniliklere imza atan, sağladıkları deneyimlerle farkını ortaya koyan en yenilikçi oyun; bu yeni ünvana sahip olacak.
- Outstanding Story-Rich Game (Yeni): Bazı oyunlar vardır, hikayesiyle sizi olay örgüsünün içine çekerler. Bittiğine cidden üzüldüğünüz, heyecan verici oyunlardır bunlar. İşte bu dolu hikaye hissiyatını en iyi sağlayan oyun, 'Outstanding Story-Rich Game' ünvanına sahip olacak.
- Best Game You Suck At (Yeni): Zorluğuyla klavye kırdırtan, monitör fırlattıran; ama başarıya ulaşıldığında da en fazla hazzı yaşatan oyunlar bu kategori altında yarışacaklar.
- Outstanding Visual Style (Yeni): Grafik stiliyle farklılık yaratan, adeta görsel şölen yaratan oyunlar bu kategori altında yarışacak. Altını çizelim; en gerçekçi grafikler değil, en ilgi çekici grafik stil bu kategorinin belirleyici özelliği olacak.