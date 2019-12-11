Steam Ödüllerinin Tarihi ve Bu Seneki Kategorileri

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Steam Awards'un bu seneki başlangıç tarihi ve kategorileri belli oldu. 8 kategori ile düzenlenecek olan yarışmanın yılın oyunu adaylarının belli olduğu günde, aynı zamanda Steam indirimleri de başlamış olacak.

Steam kullanıcıları birkaç haftadır 2019 yılındaki 'en'lerini seçme şansına sahipti. Yılın Steam Awards adaylarını seçme bölümü artık Steam'de yer almıyor, bu da demek oluyor ki yakın zamanda Steam'in bu seneki 'en'lerini öğreneceğiz.

Plana göre başlangıç tarihinden itibaren her gün bir seçilen açıklanacak. İlk güne 'Göze Çarpan Görsellik' kategorisi ile başlanan süreç, 18 Aralık tarihinde yılın oyunu final adaylarının belirlenmesi ile son bulacak. Bu oylama 19 Aralıkta başlayacak ve bildiğimiz üzere bu tarih aynı zamanda Steam indirimlerinin de başlayacağı tarih.

Steam Awards adayları steampowered.com adresinden video yolu ile bildirilecek. Bu sene, geçen seneden kalma 4 kategori ve bunlara ek 4 kategori ile birlikte 8 kategori üzerinden seçim yapılacak.

İşte bu seneki Steam Awards kategorileri: