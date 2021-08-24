Steam, Oyuncuların ‘En Çok Almak İstediği’ Oyunları Açıkladı

Steam platformunda yer alan, istek listesine en çok eklenen oyunlar, PC oyuncularının satın almayı sabırsızlıkla beklediği oyunları ortaya koydu. Listenin başında Dying Light 2 yer almakta.

PC oyuncuları, her zaman olduğu gibi yeni çıkacak oyunları heyecanla beklemekte. Steam’de istek listesine en çok eklenen oyunlar, doğal olarak oyuncuların en çok istediği oyunları ortaya koydu.

Listenin birinci sırasında Dying Light 2 bulunmakta. Zombi temalı first-person yapım birkaç kez ertelenmişti ancak şu an 7 Aralık 2021’de çıkması bekleniyor. Oyuncular tarafından bir hayli heyecanla beklenen Dying Light 2 hakkında şimdiye kadar çıkan tüm detaylar umut verici görünüyor.

İkinci sırada EVGA RTX 3090'ları 'yakan' New World var:

Listenin ikinci sırasına Amazon’un New World oyunu yer almakta. Yayınlanan son beta’sı bazı EVGA RTX 3090 ekran kartlarını yakmasıyla bir hayli dikkat çeken MMO türündeki yapımın çıkışı hâlihazırda 31 Ağustos’tan 28 Eylül’e ertelenmiş durumda.

Listede New World’ün hemen ardında Battlefield 2042 bulunuyor. Battlefield 2042’yi ise kapalı betasında yaklaşık 100,000 anlık oyuncuya ulaşan Back 4 Blood yer almakta. Oyun resmen piyasaya sürüldüğünde bir hayli popüler olacak gibi görünüyor. Listenin tam hali şu şekilde:

Dying Light 2 New World Battlefield 2042 Back 4 Blood Party Animals Hollow Knight: Silksong Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 The Day Before Total War: WARHAMMER III S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl

Peki siz en çok hangi oyunu satın almak istiyorsunuz?