Steam Play'den Linux Desteği İçin Devasa Güncelleme

Steam'de her iki platform sahiplerini de ilgilendirecek, oldukça önemli bir güncellemenin haberi geldi.

Steam'in bir süredir gizli kapılar ardında, PC'de satın aldığınız oyunları Linux'ta direkt olarak oynayabileceğiniz oyunlara olan desteğini artıracağı konuşuluyordu. İlk olarak 2012 yılında devreye giren ve PC, Linux ve Mac oyuncularının Steam'de aldığı oyunu diğer platformda da oynayabilmesine olanak sağlayan özellik, Linux oyuncuları için geliştirildi.

Buna göre bir süredir Steam Play destekleyen oyunlarda yoğun bir artış gözlemleniyor. Steam Play'in bugün yayınlanan beta versiyonu, oyunun resmi bir Linux portu olmaksızın birçok oyuna kendinden destek vermeye başladı.

Vine ve Proton gibi .exe dosyalarının Linux'ta çalışmasına olanak sağlayan yazılımların çok daha gelişmiş bir versiyonu kullanılmış programda. Şu an için Doom 2016, Tekken 7, Nier: Automata gibi 'baba' oyunlara destek veren sistemin önümüzdeki günlerde desteklediği oyun sayısını artırması planlanıyor.

Steam'in Beta istemcisini kullanarak bu yeni özelliklere erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.