Steam'in İlk Pornografik Oyunu 'Negligee: Love Stories'

Daha önceki dönemlerde cinsel içerik barındıran oyunlara oldukça katı bir yaklaşım sergileyen Steam, ilk kez pornografik bir oyuna onay verdi.

Steam tarihinin onay alabilmiş tek pornografik yapımı Negligee: Love Strories, Steam'den gerekli onayı alarak satışa sunuldu. An itibarı ile herhangi bir sansürle karşılaşmadan oynayabileceğiniz oyunun fiyatı %10'luk indirimle 20.70 TL.

Oyunun buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfasında (sayfayı görebilmek için Steam hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor) şöyle bir mesajla karşılaşıyorsunuz:

Yaşınızı doğrulayıp oyunu görüntülemek istediğinizde artık herhangi bir engelle karşılaşmadan oyunu satın alabiliyorsunuz. Bu kararın, diğer cinsellik içerek ve sansürlü yayınlanan oyunlar için emsal teşkil edip etmeyeceği de merak konusu.

An itibarı ile 47 oyuncunun incelediği oyunun yorumları oldukça olumlu görünüyor. Oyunu 21 Eylül'e kadar indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.