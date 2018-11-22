Steam'de Satın Alabileceğiniz 10 İndirimli Türkçe Oyun

Steam Sonbahar İndirimleri'nin başladığı ilk günde, sizler için Türkçe dil desteği bulunan oyunlara göz atıyoruz.

Hatırlarsanız gün içerisinde Sonbahar İndirimleri kapsamında satın alabileceğiniz bazı Steam oyunlarını paylaşmıştık. Bugün itibarı ile yepyeni bir seriye başlıyoruz ve Steam'de Türkçe dil seçeneği ile satın alabileceğiniz indirimli oyunlara göz gezdiriyoruz.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (30 TL)

Her ne kadar halen oynamayan var mıdır merak etsek de Witcher 3'ü listeye dahil etmeden edemezdik. Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi oyun olan Witcher 3'ü bu fiyatla kaçırmayın.

İndirim: %60

Eski Fiyat: 75 TL

Rocket League (15.50 TL)

Otomobillerle futbol temasını buluşturduğunda 'bunlar deli mi?!' gözüyle bakılan bir fenomen. Türkçe desteği ile fiyatı da gayet uygun hale geldi.

İndirim: %50

Eski Fiyat: 31 TL

PES 2019 (110 TL)

PES hakkında çok da bir şey söylememize gerek yok. FIFA'nın en büyük rakibi, bu sene belki de tüm zamanların en iyi PES'lerinden biri olarak karşımıza çıktı.

İndirim: %50

Eski Fiyat: 220 TL

Prison Architect (12.5 TL)

Ülkemizde Jahrein sayesinde geniş kitlelere ulaşan, bir hapishane simülasyonu olmasına rağmen içerisinde bol bol referanslar da barındıran mükemmel bir yapım.

İndirim: %75

Eski Fiyat: 50 TL

This War of Mine (9.30 TL)

Post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız This War of Mine, bam telinizi titretecek bir oyun. Kütüphanenizde yer alması gereken cinsten.

İndirim: %70

Eski Fiyat: 31 TL

Beholder (2.70 TL)

Listemizin en ucuz 2. oyunu olmasına rağmen belki de en güzel oyunlarından biri. 1984'ü andıran bir distopyada geçen oyunda, dengeleri iyi gözetmeniz gerekiyor.

İndirim: %85

Eski Fiyat: 18 TL

Mount & Blade Full Collection (28 TL)

Listemizde yine hakkında çok fazla şey söylemeye gerek olmayan oyunlardan. Türk yapımı bu mükemmel oyun serisinin tüm ögelerine uygun fiyatla sahip olabilirsiniz.

İndirim: %60

Eski Fiyat: 70 TL

TurnOn (2.40 TL)

Karanlığa gömülmüş bir şehri aydınlatmaya çalışan bir yaratığı oynadığımız oyun, her cebe hitap edebilecek kadar ucuz. Kaçırmayın!

İndirim: %90

Eski Fiyat: 24 TL

The Long Dark (12.50 TL)

Hayatta kalma temasını harika bir açık dünya deneyimi ile birleştiren The Long Dark'ı bu fiyata bir daha bulamayabilirsiniz.

İndirim: %75

Eski Fiyat: 50 TL

Plague Inc: Evolved (9,60 TL)

Her ne kadar tek amacınızın tüm insanlığı öldürmek olduğu bir oyun olsa da ciddi bir biçimde strateji yapmanız gereken, mobil platformlara da damgasını vurmuş harika bir oyun.

İndirim: %60

Eski Fiyat: 24 TL