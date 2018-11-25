Steam İndirimlerinde İndirime Giren 15 Oyun

Oyunseverlerin merakla beklediği Steam sonbahar indirimleri başladı.

Online oyun platformu Steam, geleneksel hale gelen sonbahar indirimlerini başlattı. Steam'in yüzde 70'e varan büyük indirimlerine sahne olan kampanyası, oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Biz de Steam'de yüzde 70 indirime giren 15 oyunu sizler için derledik.

İşte Steam'de yüzde 70 indirime giren 15 oyun:

Eski fiyat: 89,00 TL

Yeni fiyat: 17,80 TL

İndirim oranı: %80

Microsoft Studios ve Square Enix firmaları tarafından yayımlanan aksiyon-macera oyunu olan Rise of the Tomb Raider, 2013 Yılında piyasaya sürülen Tomb Raider oyununun devamı niteliğindedir.

Eski fiyat: 219,00 TL

Yeni fiyat: 65,70 TL

İndirim oranı: %70

Microsoft Windows için 21 Ekim 2016'da piyasaya çıkan Sid Meier's Civilization VI, bir strateji oyunudur.

Eski fiyat: 179,00 TL

Yeni fiyat: 44,75 TL

İndirim oranı: %75

Dark Souls evreninin fethedilemez derinliklerine doğru adım atacağınız oyunda yoğun vahşeti ve korkuları hissedeceksiniz. Cesareti olanlar için zorlu bir deneyim sizleri bekliyor.

Eski fiyat: 240,00 TL

Yeni fiyat: 70,0 TL

İndirim oranı: %75

Strateji oyunu sevenlerin vazgeçemediği bir seri olan Total War, şimdiye kadar farklı temaları, konuları ve ırkları ele almıştı. Şimdi ise oyun Warhammer evreni ile karşımıza çıkıyor.

Eski fiyat: 89,00 TL

Yeni fiyat: 22,25 TL

İndirim oranı: %75

Şimdiye kadar yapılan en büyük 2. Dünya Savaşı atış oyunu olan Sniper Elite 4, savaş zamanındaki İtalya'da geçiyor. Keskin nişancı oyunlarını sevenler için bu harika indirim kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Eski fiyat: 59,00 TL

Yeni fiyat: 14,75 TL

İndirim oranı: %75

Microsoft'a bağlı Ensemble Stüdyoları tarafından geliştirilen Age of Empires III, oyunseverlerin büyük ilgi gösterdiği bir strateji oyunudur.

Eski fiyat: 39,00 TL

Yeni fiyat: 9,75 TL

İndirim oranı: %75

SCS Software tarafından çıkarılmış olan Euro Truck Simulator 2, bir kamyon simülasyonudur. Günümüz Avrupa'sını temel alan simülasyon oyunu, 19 Ekim 2012'de sevenleri ile buluştu.

Eski fiyat: 151,00 TL

Yeni fiyat: 38,50 TL

İndirim oranı: %75

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve serinin dördüncü oyunu olan Far Cry 4, aksiyon ve macera oyunudur. Ajay, annesinin vasiyet ettiği görevi gerçekleştirmek için memleketi Kyrat'e gider ve olaylar başlar.

Eski fiyat: 49,00 TL

Yeni fiyat: 12,25 TL

İndirim oranı: %75

Açık dünya şehir kurma simülasyonu olan Cities: Skylines, yollar ve yapılar inşaat ederek şehrinizi büyütmeyi hedef alıyor.

Eski fiyat: 49,00 TL

Yeni fiyat: 12,25 TL

İndirim oranı: %75

Kuantum Teorisi üzerinden ilerleyen senaryoya sahip bu oyunda, zamanı kontrol edebileceksiniz. Özellikle muhteşem grafikleri ile oyunseverlerin bir hayli beğenisini kazanan Quantum Break, hikayesiyle de oldukça ilgi çekici.

Eski fiyat: 45,00 TL

Yeni fiyat: 6,75 TL

İndirim oranı: %85

Bol aksiyon ve patlama sahneleriyle dikkat çeken Just Cause 3, Avalanche Studios tarafından geliştirildi. Açık dünya sistemine sahip oyunda birbirinden zorlu görevler sizleri bekliyor.

Eski fiyat: 59,00 TL

Yeni fiyat: 12,98 TL

İndirim oranı: %78

Serinin ikinci oyunu olan Borderlands 2, ilk oyuna göre epey fazla yenilik ile geldi. Özellikle silah sayısının artması ve haritanın neredeyse iki katına çıkması, oyuncuları oyunun içine çekmeyi başardı.

Eski fiyat: 259,00 TL

Yeni fiyat:64,75 TL

İndirim oranı: %75

Far Cry serisinin farklı bir oyunu olan Far Cry Primal M.Ö. 10.000 yıllarında geçiyor. Daha önce pek karşılaşmadığınız atmosferi ile oldukça ilgi çeken oyun, bol bol vahşi hayvan içeriyor.

Eski fiyat: 259,00 TL

Yeni fiyat:64,75 TL

İndirim oranı: %75

Tom Clancy’s The Division’ın konusu, çılgınca alışveriş yapılan Black Friday gününde başlıyor. Amerikan dolarlarının üzerine serpilmiş bir virüse karşı savaşmak için The Division isimli gizli bir örgütün üyesi olarak savaşacaksınız.

Eski fiyat: 28,99 TL

Yeni fiyat:7,24 TL

İndirim oranı: %75

Corvo adında bir askeri yöneteceğiniz oyunda, üzerinize atılan cinayet iftiralarını açığa kavuşturup size ve ülkenize ihanet edenleri ortaya çıkaracaksınız.