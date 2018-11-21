Beklenen Steam Sonbahar indirimleri başladı. Böylelikle Black Friday etkinliğinden Steam'de nasibini almış oldu.

Kasım geldi ve yapraklarla birlikte fiyatlar da düşmeye başladı. 2018 Steam satışları resmi olarak başlamış durumda.

Yüzde otuzdan yüzde seksene kadar olan indirimlerle istediğiniz oyunları çok uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Yılbaşınıza ve sömestr tatilinize yatırım niteliğinde olacak indirimlerle bir yıllık stokunuzu çok uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Lord Gaben yine imdadımıza koşmuş gibi görünüyor.

İndirime giren oyunlardan bazılarını aşağıda sizler için listeledik. Elinizi çabuk tutarak bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Size garanti veriyoruz, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

Önceki Fiyatı: 219,00 TL

İndirim Oranı: %70

Şu Anki Fiyatı: 65,70

Önceki Fiyatı: 76,99 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 53,89

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %50

Şu Anki Fiyatı: 15,50

Önceki Fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %66

Şu Anki Fiyatı: 25,50

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %80

Şu Anki Fiyatı: 6,20 TL

Önceki Fiyatı: 32,00 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 22,40 TL

Bunlardan çok daha fazlası Steam’de sizleri bekliyor. Şu an için 14.025 oyun indirimde. İndirimler 27 Kasım’a kadar devam edecek, bu yüzden elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz.