Dünya'nın en büyük oyun platformu Steam, kullanıcılarının uzun zamandır talep ettiği isteğini yerine getiriyor. Steam, 17 Eylül'de yepyeni kütüphane görünümüne sahip olacak.

Steam hesabı bulunmayan herhangi bir oyuncu var mı? Bizce yok. Bilgisayar oyuncuları için adeta sosyal medya olmuş bir platform olan Steam, uzun zamandır sahip olduğu görünüşü değiştirme kararı aldı.

Valve Steam için 17 Eylül 2019 tarihinden itibaren katılabileceğiniz bir beta sürümü yayınlayacak. Bu beta sürümü ise Steam kütüphanenize yepyeni bir görünüm kazandıracak.

Yıllardır kütüphaneleri için yeni görünümler arayan oyuncular Valve’a bu isteklerini iletmekle uğraşıyorlardı. Bazıları ise internet üzerinden üçüncü parti temalar indiriyor ve yeni görünümlere sahip oluyorlardı. Oyuncuların şu anki tema hakkındaki en büyük şikayetleri ise erişilebilirlik kolaylığının çok iyi durumda olmaması.

Blog yazısında “İyi bir kütüphane toz tutmamalıdır.” cümlesine yer veren Steam, kütüphanede aradığınız her şeyi bulabilmenizi ve iyi vakit geçirmenizi amaçlıyor. Yeni görünüm ile de oyunlarınızla ilgili en güncel bilgilere ulaşabilecek, arkadaşlarınızla oynayacak oyun aradığınızda veya oyununuzun oyun topluluğunda neler olup bittini öğrenmek istediğinizde kütüphaneniz bunları size kolayca gösterecek.

Valve, eski oyunlarınızı unutmanızı istemiyor:

Bir anlamda da Valve’ın amaçladığı şey eski oyunlarınızı unutmamanızı sağlamak. Valve de bu amacını gerçekleştirmek için yeni betaya bu konuda birçok yenilik getirmiş.

Steam’in şu anki halinden memnun olmadığımızı söylemiyoruz. Oldukça sade ve düzenli. Sol tarafta oyunların listesi varken sayfanın geri kalanı seçili oyun hakkındaki bilgilere ayrılmış durumda. Fakat tasarım biraz eski.

Yeni Steam kütüphanesinde listeniz sol tarafta bulunmaya devam edecek. Ancak yepyeni bir ana sayfaya sahip olacağız. Bu ana sayfa grafiksel açıdan zengin görünüme sahip olacak. Yeni ana sayfa sayesinde oyun güncellemelerinize, son oynadığınız oyunlara ve arkadaş aktivitelerine kolayca erişim sağlayabileceksiniz.

Önceden oynadığınız oyunlar belki de güzelleşmiştir:

Kütüphaneye gelen yeni bir özellik de eski oyunlarınıza bir şans daha vermenizi sağlayabilecek nitelikte. Yeni güncelleme ile bir oyunun güncellenip güncellenmediğini görmek dışında yeni gelen ‘Etkinlikler’ özelliğiyle bu güncellemenin ne olduğunu görebileceksiniz.

‘Etkinlikler’ bölümünün tek özelliği yalnızca bu değil. Oyun geliştiricileri artık yeni etkinlik oluşturabilecekler ve oluşturulan etkinlikler oyuna sahip oyuncuların kütüphanelerinde belirecek. Oluşturulabilecek etkinliklere ise canlı yayınları, topluluk mücadelelerini ya da herhangi bir hayran resmini paylaşmak örnek verilebilir.

Steam’in yeni görünümüne sahip olmak için 17 Eylül’ü sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Beta ile gelecek yeniliklerin tamamını okumak için Steam'in yayınladığı blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.