Oyuncu faresi denince ilk akla gelen şirketlerden biri olan SteelSeries, yeni kablosuz oyuncu faresi Rival 650'yi tanıttı.

SteelSeries yeni Rival 650 kablosuz mouse’unu tanıttı. Rival 650, SteelSeries’in deyimiyle “Quantum Wireless” özelliğini barındıran 1000Hz polling rate’e sahip 2.4 GHz bir sistem kullanıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse mouse her milisaniyede (saniyenin binde biri) bir konumunu bildiriyor ki bu da oluşabilecek gecikmeleri önlüyor.

Rival 600’de ilk defa ortaya çıkan 12.000 CPI hassasiyetin yanı sıra Rival 650, TrueMove3+ çift optik sensörü kullanan ilk kablosuz mouse olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda mouse, kablosuz kullanılabildiği gibi kablolu olarak da kullanılabilecek.

Bunca özellik hala sizin için yeterli değilse başka bir özelliği de hızlı şarj oluşu. Mouse’u on beş dakika için şarja bıraktığınız takdirde size on saatlik bir oyun süresi sunuyor. Yani basit bir matematikle beş dakikalık bir şarjla üç saat boyunca oyun oynayabilirsiniz.

Hala etkilenmediyseniz son olarak da ağırlığı, ya da daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse hafifliğinden bahsedebiliriz. Yine Rival 600 sayesinde tanıştığımız bu özellik sayesinde mouse’unuzun ağırlığını değiştirebilirsiniz. Sekiz adet 4 gram değerinde ağırlıkla birlikte gelen mouse 256 farklı ağırlık kombinasyonuna sahip.

Türkiye’de şu an için satışı olmasa da Rival 650, SteelSeries’in internet sitesinde $119 fiyatıyla satışa sunuldu.