Hawking: Süper İnsanlar, İnsanlığın Sonunu Getirecek

Stephen Hawking'in son akademik makalesi, ölümünden birkaç ay sonra geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Oldukça ilgi çekici konulara değinen makalede en çok dikkat çeken ise Hawking'in süper insanlar ile ilgili açıklamaları oldu.

Stephen Hawking, tüm dünyanın en değerli bilim insanlarından biriydi ve ölümünün ardından da özellikle son makaleleri ve geride bıraktığı araştırmalarla bilim dünyasının merkezinde olmayı başardı. Son olarak ise Hawking'in yazdığı en son akademik makalelerden bazıları, kitap haline gelmeden önce nihayet paylaşıldı. Hawking'in bilime ve geleceğe yönelik açıklamaları ile araştırmaları her zaman için ilgi çekici olmuştu ve yine bizi distopik bir geleceğe sürükleyecek bazı konu başlıkları mevcut.

Hawking'in çıkacak son kitabı olan ‘Brief Answers to the Big Questions'da (Büyük Sorulara Kısa Cevaplar) yer alacak makalesinde, üzerinde en çok durduğu konu genetik mühendisliği ve insanın kendi kendine evrimine müdahale ederek yaratacağı süper insanlar. Konuya ilgisi olanların bileceği üzere genetik mühendislik son yıllarda insan biyolojisi üzerinde yapılan tüm araştırmaların merkezinde yer alıyor. Özellikle hastalıkların tedavi sürecine dair artık bilim yeni ilaçlar aramak yerine insanların genetiğiyle oynayarak hastalıkları ortadan kaldırmanın yollarını arıyor.

Her ne kadar ilk etapta kulağa oldukça mantıklı gelse de Hawking'e göre insanlığın sonunu getirecek olan da tam olarak genetik mühendisliğin ilerlemesi olacak. Yine Hawking'e göre insanlık bu yüzyıl içerisinde genetik mühendislikte oldukça ilerleyecek ve ortaya genetiğiyle oynanmış süper insanlar çıkacak. Aslında Hawking, insanlar üzerinde genetik oynamalar yapmanın devletler tarafından yasaklanacağını düşünüyor ancak dünyanın 'zenginlerinin' genetik mühendislikten faydalanma hırsından vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Konuyla ilgili olarak "Bu yüzyılda insanların zeka ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamaların yapılması karşıtı yasalar kabul edilecek. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak" ifadelerini kullanan Hawking'in sunduğu tablo bir bilim kurgu senaryosu gibi dursa da aslında gerçekliğinin ne kadar mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz.

Genetik mühendisliğin yalnızca insanların genetik bozukluklarını ya da kalıtımsal hastalıklarını tedavi etmekle sınırlı kalmayacağını ve insanlığın mutlaka nihayeti ölümsüzlüğe varan bir gelecek hayalini isteyeceğini de aslında hepimiz düşünüyoruz. Hawking de aynı şekilde düşünüyor olacak ki genetik mühendislik çalışmaları sonucunda 'sıradan' insandan daha gelişmiş bir insan türünün yine insan eliyle 'üretileceğini' ve bu türün zaman içerisinde sıradan insanı önemsiz kılarak yok olmasına sebep olacağını söylüyor.

"Bu tür insanlar ortaya çıktığında, geliştirilmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar olacak. Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ırk olacak. İnsan ırkı kendilerini yeniden tasarlayabilirse, muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler" şeklinde konuyu özetleyen Hawking'in insanlığın sonuna dair distopik açıklamalarını daha önce de duymuştuk ancak kendi evrimimize müdahale ederek kendi sonumuzu getireceğimiz düşüncesi, şimdiye kadar yapılan açıklamalar arasında en sarsıcı olan olabilir.