Ünlü Bilim İnsanı Stephen Hawking'in Mirası Paylaşıldı

Stephen Hawking'in en önemli mirası, tüm insanlığa bıraktığı çalışmalarıdır. Ünlü bilim insanının kişisel eşyaları ve pek çok araştırma makalesi ise Londra Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından paylaşılacak.

2018 yılında aramızdan ayrılan dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mirası bölüşüldü. Hawking'in eşyaları; çocukları, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, Londra Bilim Müzesi Grubu ve İngiliz hükümeti arasında yapılan anlaşmanın ardından paylaşıldı. Yapılan anlaşma kapsamında yakın tarihimizin en ünlü bilim insanlarından Hawking'in önemli bilimsel ve kişisel makale koleksiyonu Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ne devredildi. Cambridge Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik Bölümü'nde yer alan ofisinin içeriği ise Londra Bilim Müzesi'nin koleksiyonuna dahil edildi.

Popüler kültürde de sık sık gördüğümüz Profesör Hawking'in 1944 ile 2008 arasındaki yazışmaları, "Zamanın Kısa Tarihi" gibi önemli kitaplarının ilk taslak hali gibi pek çok belgeye ev sahipliği yapan Hawking'in arşivi, Simpsonlar'daki görünümünün yer aldığı bir figürü de dağıtıyor.

Tekerlekli sandalyesi müze koleksiyonuna eklenecek

Stephen Hawking'in genç yaşta geçirdiği motor nöron hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesi ve insanlarla konuşabilmek için geliştirilen iletişim ekipmanları da müze koleksiyonunda yer alacak. Ayrıca fizikçinin kişisel referans kütüphanesi, parmak iziyle imzaladığı bilimsel araştırmalar, doktora tezi, madalyaları ve daha pek çok şey müzede sergilenmek üzere koleksiyona eklendi.

Hawking'in eşyaları gelecek nesillere hayat verecek

Londra Bilim Müzesi'nin yöneticisi olan Ian Blatchford, Stephen Hawking'in eşyaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Stephen Hawking'in ofisini ve tarihi içeriğini koruyarak, gelecek nesillere dünyanın önde gelen teorik fizikçilerinin dünyasının derinliklerine inebilme fırsatını sunacağız. Profesör Hawking, fizik yasalarını yeniden yazmak ve milyonların kalbine dokunmak için tıp yasalarına meydan okudu. Bu olağanüstü eşyalar, bir sonraki Profesör Hawking'e çevremizdeki dünyayı merak etmesi için ilham verebilir." ifadelerini kullandı.

Cambridge Üniversitesi arşivine büyük katkı sağlayacak

Cambridge Üniversitesi arşivinde Zamanın Kısa Tarihi'nin ilk taslağı dahil olmak üzere 1944 yılından 2008'e kadar uzanan mektupları, kariyerinin ilk dönemlerinde yayımlanan imzalı bilimsel el yazmaları yer alacak. Stephen Hawking'in toplamda 10 bin sayfalık arşivini satın alan Cambridge Üniversitesi, bu arşivi Isaac Newton ve Charles Darwin'in arşiviyle birleştirmiş olacak. Bu da dünyaya doğrudan etki eden 3 büyük bilim insanının arşivinin tek bir üniversite kütüphanesi altında birleşeceğiz anlamına geliyor.

Hawking'in çocuklarından açıklama

Stephen Hawking'in mirasının önemli parçalarını iki büyük kurumla paylaşan Lucy, Robert ve Tim Hawking'in yaptıkları ortak açıklama ise şu şekilde:

"Bu iki önemli kurumun gelecek nesillerin yararına babamızın hayatının çalışmalarını koruyacağından ve mirasını mümkün olan en geniş takipçi kitlesine ulaştıracağından çok memnunuz. Babamız, herkesin bilimle ilgilenme şansına sahip olması gerektiğine şiddetle inanıyordu, bu yüzden mirasının Bilim Müzesi ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından güvence altına alınacağına sevinecektir.

Umudumuz, babamızın bilimsel kariyeri, yaşamı boyunca ürettiği olağanüstü çalışmaya dayanarak, evrenin doğası hakkında yeni anlayışlar bulmaları için gelecekteki bilim insanlarına ilham vermeye devam edecek olmasıdır. Babamız on yıllar boyunca Cambridge Üniversitesi'ndeki yaşam dokusunun bir parçasıydı ve Bilim Müzesi'nin seçkin bir üyesiydi, bu yüzden onun ve bizim için çok değerli olan bu ilişkilerin daha uzun yıllar devam edeceği görülüyor."