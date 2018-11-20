Netflix tarafından yayınlanan Cam isimli psikolojik korku filmi, Stephen King tarafından övüldü ve önerildi.

Netflix tarafından henüz geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan "Cam" isimli psikolojik korku türüne giren film, Stephen King tarafından tam not almayı başardı. Filmin arkasında Hollywood'un en kaliteli korku yapımcılarından biri olan Blumhouse bulunurken, izleyicilerin yanında, korku türü yazarlarının kralı olarak betimlenen Stephen King'in de övgüsü ile şirket bir kez daha kendini kanıtlamış oldu.

King, geçtiğimiz Pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Cam filmini çok beğendiğini dile getirdi.

Bu paylaşımın ardından Blumhouse şirketi de sessiz kalmayıp yine Twitter üzerinden cevap vererek bu övgünün kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Netflix resmi sitesinde film için yapılan açıklama ise şu şekilde: "Bir kimlik hırsızı onun profilini çaldığında, Alice kendi problemlerini ve online kimliğini çözmek için bir yol bulmak zorunda."

Üstelik filmi öven ve öneren tek kişi de King değil. Bunun yanında eleştiri sitelerinde ve izleyici yorumlarında %95 oranında olumlu yorum almayı başaran yapım, Inkoo Kang tarafından yine Netflix yapımı olan Black Mirror ile kıyasladığını söyledi.

Netflix içerisindeki puanlamalara göre kıyaslamak gerekirse film "The Haunting of Hill House" isimli televizyon dizisinin hemen ardından geliyor. Bu dizinin de Stephen King tarafından övüldüğünü de unutmamak gerek.

Film şu anda Netflix üzerinde izlenebilir durumda. Eğer sizin de Netflix üyeliğiniz varsa hemen izleyebilir, yoksa 1 aylık ücretsiz kullanma hakkınız ile hemen kendiniz kullanıp deneyimleyebilirsiniz. İzleyenler olarak film hakkında yorumlarınız bekliyoruz.