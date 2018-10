Stephen King, Netflix'in Yeni Korku Dizisine Bayıldı

Geçtiğimiz hafta Netflix üzerinden ilk sezonu yayınlanan The Haunting of Hill House, Stephen King'den tam not aldı.

12 Ekim tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan ve 9.1'lik IMDb puanıyla büyük beğeni toplayan dizi, King of The Horror (Korkunun Kralı) olarak adlandırılan Stephen King'den de büyük övgüler almayı başardı. "Mike Falanagan tarafından revize edilmiş ve yeniden ele alınmış. Normalde bu tip yeniden yapımları çok da umursamam ama bu harika olmuş. Dahice diyebileceğimiz bir yapım gerçekten. Shirley Jackson yaşasaydı onaylardı ama kim bilir tabii." Onlarca efsane psikolojik gerilimi kitabına imza atmış bir ustadan böyle bir övgü geldikten sonra diziye olan ilginin artacağını düşünüyoruz. Dizinin ilk sezonunun üzerinden henüz bir hafta geçti ama yeni dönemde de izleyicilerle birlikte olacağına kesin gözüyle bakılıyor. İLGİLİ HABER Spotify ve Netflix, Birleşik Krallık Vatandaşları İçin Yasaklanabilir

Kaynak : https://www.unilad.co.uk/tv/stephen-king-calls-new-netflix-horror-show-a-work-of-genius/

