Apple kurucusu Steve Jobs'a ait eşyalar ve bazı Apple ürünleri müzayedede sergilenmeye başlandı.

Zaman zaman ünlülere, özellikle de vefat etmiş ünlülere ait eşyalar sık sık müzayedelerde kendine yer buluyor. Şimdi de RR Auction adlı müzayede evi, Apple kurucusu Steve Jobs'a ait bazı eşyaları ve Apple ürünlerini "Steve Jobs ve Apple Devrimi" adlı müzayedede sergileyecek.

Müzayedede bir Apple-1 bilgisayar, orijinal iPhone 4GB, Jobs'ın tanıtımda kullandığı Apple-1 polaroid, Jobs'ın ceketi ve daha pek çok ürün sergileniyor. Ayrıca müzayedede kendine yer bulan diğer eserler arasında Steve Jobs imzalı 2 Apple Computer çeki, bir Steve Jobs NeXT kimlik rozeti Polaroid fotoğrafı, Jobs'ın kartviziti, lise yıllığı, kapakta yer aldığı birkaç dergi ve birkaç klasik Apple Mac bulunuyor.

İşte öne çıkan ürünlerden bazıları:

Eski Apple çalışanlarından Dana Redington'a Jobs ve Wozniak tarafından hediye edilen Apple-1, Corey Cohen tarafından restore edildi ve şu anda teklifler 100 bin doları bulmuş durumda. Cihazın 300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Jobs'un Apple-1'i Paul Terrell'e sunarken kullandığı birkaç orijinal Polaroid fotoğraf da müzayedede yer alıyor. Bu fotoğrafların 30 bin dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

Satıştaki bir diğer cihaz olan 4G iPhone da orijinal durumda ve hâlâ kutusunda duruyor. Orijinal iPhone'ların fiyatları 50 bin dolardan fazlaya satılıyor ve müzayedede 80 bin dolar değeri bulabilir.