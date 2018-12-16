Steve Jobs'ın Kartviziti 6.259 Dolara Satıldı

Apple'ın klasik gökkuşağı amblemini içeren Steve Jobs'ın kartviziti, 6.259$'a alıcı buldu.

Apple Computer'ın kurucu ortaklarından birisi olan Steve Jobs, ölümünden önceki 5 hafta boyunca Apple'ın CEO görevini üstlendikten sonra 5 Ekim 2011 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Steve Jobs'ın arkasında bıraktıkları ise birer servet haline dönüştü zirâ Jobs'a ait Mac OS X teknik kılavuzu ve Steve Jobs tarafından doldurulmuş ve imzalanmış istihdam anketi gibi parçalar oldukça yüksek fiyatlara satıldı.

Steve Jobs'a ait ve üzerinde; Apple'ın klasik gökkuşağı ambleminin ve adresinin, Steve Jobs'ın adının ve şirketteki "Chairman of the Board" (olabilecek en yüksek pozisyon) pozisyonunun, telefon numarasının yer aldığı kartvizit, bu hafta içerisinde gerçekleşen ve 500$'dan başlayan açık artırmada 6.259$'a alıcı buldu.

Kartvizitin bu kadar yüksek bir fiyata satılmasının sebebi olarak, kartvizitin Steve Jobs tarafından imzalı olduğu söylentileri ortaya çıksa da bu söylentiler asılsız kaldı. Ne var ki kartvizit, Steve Jobs'ın yüzlercesine ve hatta binlercesine sahip olduğu sıradan bir iş kartvizitiydi. Kartvizite 6.259$ ödeme yapan kişinin adı ise açıklanmadı.