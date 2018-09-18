Apple'ın kurucusu ve efsane ismi Steve Jobs'ın, 1999 yılında Amazon'a hiç tereddüt etmeden 1 milyon dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Jeff Bezos tarafından 1994 yılında ABD'de kurulan Amazon, bugünlerde dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olarak anılıyor olabilir. Ancak 1999 yılında, 'tek tıkla ödeme' sistemini dünyayla tanıştırdığında sadece 'dünyanın en büyük kitap satış sitesi' olarak adlandırılıyordu. Daha sonra geçecek olan 20 yılda zirveye giden basamakları hızla tırmanan Amazon'un yolu bir noktada Steve Jobs ile de kesişti.

İnternetten alışveriş yapmanın hiçbir şekilde güvenli bulunmadığı ve kullanıcıların büyük kısmının kredi kartı bilgilerini online olarak girmekten çekindiği dönemde, 'tek tıkla ödeme' sistemi ile kullanıcıların ilgisini çeken Amazon, Steve Jobs'ın da ilgisini çekmeyi başarmıştı. Amazon için devreye girmesinden hemen 1 yıl sonra Apple'ın da hizmete sunduğu '1'Click Payment' ile ilgili Jobs şunları söylemişti: "Amazon'un tek tıkla ödeme sistemi, bizim için müşterilerimize çok daha hızlı ve güvenli bir online ödeme imkanı sunacak."

1999 ve 2004 yılları arasında Jobs'ın özel asistanlığını yapan Mike Slade, Wired dergisi ile yaptığı röportajda sürecin nasıl geliştiğine değindi:

"98 veya 99 yıllarının başında, bir gün Steve'in ofisinde yeni bir araç hakkında konuşuyorduk. Tek tıkla internetten bir şeyler satın alabilme fikriyle adeta büyülenmişti. Amazon'u aradı ve telefonu 'Merhaba, ben Steve Jobs' diye açtı. Daha sonrasında Amazon ile görüşmeye giderek istedikleri 1 milyon doları hiç düşünmeden ödedi."

Klasik bir Steve Jobs anısı değil mi? Sektörde gördüğü en ufak bir fırsatı dahi değerlendiren ve hem yakın hem de uzak geleceği hemen kestirebilen büyük bir deha... 2000'li yılların başında 8.3 milyar dolar olan Apple'ın toplam değerinin, günümüzde 1 trilyon dolara yaklaşmasının da tesadüf olmadığının kanıtı.