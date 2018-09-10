Android ve iOS'u Sallayan Türk Yapımı Oyun - STON

Bir dönemler yılda bir ancak görebildiğimiz yerli oyunlar konusunda adeta altın çağımızı yaşıyoruz. Bugün de sizlere %100 Türkiye'de geliştirilen bir bulmaca oyununu tanıtacağız: Ston.

Google Play ve iOS App Store'da kusursuza yakın notlar alan Ston, bir bulmaca oyunu. Temelde amacınız ekrandaki küpleri tek tek yok etmek. Oldukça basit görünen yapısı git gide derinleşmeye ve zorlaşmaya başlayan oyun, hem dinlendirici müzikleri hem de minimalist anlayışıyla dikkat çekiyor.

Dilerseniz Ston'un nasıl göründüğüne bir göz atalım...

Videodan da göreceğiniz gibi tam anlamıyla 'kafa dinlemelik' tanımına uyan ve uyumadan önce birkaç bölüm oynayarak stres atabileceğiniz hoş bir yapımla karşı karışıyayız. Toplamda 250 bölümlük oyunu benzerlerinden ayıran bir özelliği de kendi bölümlerinizi tasarlayabilmeniz ve bunu arkadaşlarınızla da paylaşabilmeniz.

Yapımcısının da belirttiği üzere oyunda herhangi bir zaman veya hamle kısıtlamasının olmaması, oyuncuların bambaşka bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Yapımcı Flatgames'in bir önceki yapımı 'Mico' gibi oldukça başarılı keyifli bir iş çıkaran Ston'u hemen aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz.