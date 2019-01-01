Uzun süredir hayranlarını tırnaklarını yer vaziyette bırakan Stranger Things'ten yeni yılın ilk gününde güzel haberler geldi.

Geçtiğimiz hafta Noel'e özel bir video ile sevenlerini heyecanlandıran Stranger Things'ten çıkış tarihi ve yeni sezona ait ilk poster ortaya çıktı. Buna göre dizinin 3. sezonu, ABD'nin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz'da Netflix'te olacak.

İşte Stranger Things 3'ün İlk Posteri

Stranger Things 3. Sezon Bölümleri

Suzie, Do You Copy? (Suzie, Beni duyuyor musun?)

The Mall Rats (AVM Fareleri)

The Case of the Missing Lifeguard (Kayıp Cankurtaran Dosyası)

The Sauna Test (Sauna Sınavı)

The Source (Kaynak)

The Birthday (Doğumgünü)

The Bite (Isırık)

The Battle of Starcourt. (Starcourt Savaşı)

Stranger Things 3 - Tarih Duyuru Videosu

Geçtiğimiz haftalarda, 1980'lerin korku ve drama stilini seven izleyicileri adeta mest eden ve uzun süredir 3. sezonu beklenen Stranger Things cephesinden güzel haberler gelmiş ve dizide Dustin karakterini canlandıran Gaten Matarazzo'nun Telegraf ile yaptığı röportajda, dizinin üçüncü sezonun daha korkunç, daha karanlık ve daha eğlenceli olduğu belirtilmişti. Matarazzo, dizinin en az 4. sezonun sonuna kadar süreceğini sözlerine eklemişti.