Stranger Things Ekibinin Genç Üyelerinden Yılbaşı Videosu

Stranger Things ekibinin Noel için hazırladığı videoda bol bol eğlence ve oyuncuların hediye kaplama konusundaki acemiliklerine yer verildi.

Sevilen dizi Stranger Things’in kadrosu, dünyanın her yerindeki hayranlarına Noel hediyeleri hazırladı. Oyunculuk konusunda iyi olduklarını biliyoruz ancak hediye paketleme konusunda çok da başarılı oldukları söylenemez.

Dizinin genç yıldızlarının bulunduğu videoda fazlasıyla eğlenen ekip, hediye paketleme konusunda fena şekilde çuvalladı. Bazı hediyelerin ‘paketlendiğini’ izlediğimiz videoda ekip fazlasıyla eğlendi. En nihayetinde hediye paketlemek işlerinin dışında bir etkinlik olduğu için biz de hayranlarını mutlu etmek gibi güzel bir amaç uğruna çalışırken onları izlediğimiz için fazlasıyla keyifli dakikalar geçirdik.

Ekibin hediyeleri hazırlarken çekilen videosunu aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.