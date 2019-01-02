Stranger Things Hayranları Fragmanı Didik Didik Ediyor

Stranger Things’in 3. sezonunun başlangıç tarihi bir kısa tanıtım videosu ile açıklandı ancak serinin hayranları tatmin olmuş değil.

Netflix’in başarılı yapımlarından Stranger Things’in 3. sezonu için bir kısa tanıtım videosu yayınlandı. Videoda yeni sezonun yayın tarihinin 4 Temmuz olacağı da açıklandı. Bu açıklamadan tatmin olmayan kullanıcılar ise fragmanı didik didik etmeye karar verdi.

"Peki Stranger Things dostlarım: "sarı ve mavi batıda buluştuğunda" ne demek? ve lynx corp nedir/kimdir? gümüş kedi besleniyor? Ve neden arka planda Rusça "Eleven" yazısı saklanmış???"

Videoda, eski bir televizyon yayınından 1985’in yılbaşı yayınını izlemeye çalışıyoruz ancak yayın sık sık garip ekranlarla bölünüyor. Bu ekranlarda yazanlar ise seyirciler arasında heyecan yaratmış durumda.

“Mavi ve Sarı Batı’da Buluştuğunda” ifadesi, fragmandan daha fazla bilgi elde etmek isteyen takipçilerin bir numaralı çıkış noktası durumunda. Üçüncü sezon afişinde mavi giyen Eleven ile sarı giyen Mike, el ele olarak gözüküyor.

Ayrıca ekranlarda yer alan ifadelerden Lynx Corp’un kim olduğu bilinmiyor. Silver cat feeds gibi ifadeler, hayranların kafasını karıştırmış durumda.

Bir Twitter kullanıcısı ise kitaba işaret ederek, sarı ve mavinin batıda buluşmasını 9.45 olarak açıklıyor.

Stranger Things’in yeni sezonu, 4 Temmuz 2019’da Netflix’te olacak.