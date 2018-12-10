Stranger Things'in Sadece Bölüm İsimlerini Gösteren Fragmanı

1980'lerin korku ve drama stilini günümüzle buluşturan Stranger Things'in 3. sezonuna ait ilk video geldi.

3. sezonu için hayranlarının heyecanı günden güne artarken, Netflix oldukça enteresan bir video paylaştı. Herkes 3. sezondan en azından bir sahne görmeyi ümit ederken, Netflix 3. sezondaki bütün bölümlerin isimlerini klasik Stranger Things müziği ile izleyicilere sundu.

Videodan da görebileceğiniz üzere ekstra herhangi bir materyal duyurulmadı. Halen 3. sezonun çıkış tarihi belirsiz. Buna karşın YouTube videosunun altındaki yorumlardan, hayranların diziyi ne kadar özlediğini görebiliyorsunuz. Nitekim videoya neredeyse hiç olumsuz yorum gelmemiş.

Stranger Things 3. Sezon Bölümleri

Suzie, Do You Copy? (Suzie, Beni duyuyor musun?)

The Mall Rats (AVM Fareleri)

The Case of the Missing Lifeguard (Kayıp Cankurtaran Dosyası)

The Sauna Test (Sauna Sınavı)

The Source (Kaynak)

The Birthday (Doğumgünü)

The Bite (Isırık)

The Battle of Starcourt. (Starcourt Savaşı)

Geçtiğimiz günlerde en az 4. sezona kadar süreceği açıklanan dizinin çıkış tarihi henüz belirsiz. Ancak 2019'un 2. yarısına gelmeden Stranger Things'e kavuşacağımızı düşünüyoruz.