Unsolved Mysteries, Netflix İle Yeniden Hayata Dönüyor

1987 ve 2010 yılları arasında uzun bir yayın hayatı geçiren Unsolved Mysteries, Netflix'in yeniden yapım kararıyla tekrardan çekilecek.

Yeni bir habere göre Netflix, Stanger Things’in yapımcısı Shawn Levy ile birlikte ikonik dizi Unsolved Mysteries’i yeniden başlatmayı planlıyor. Unsolved Mysteries’in orijinal serisi 1987’den 2010’a kadar sürmüştü.

Deadline’ın haberine göre, orijinal dizinin prodüksiyon şirketi Cosgrove-Meurer Productions, Netflix ve 21 Laps Entertainment ile birlikte çalışacak. Aynı zamanda bu haber, serisinin Netflix uyarlamasının belgesel tarzında olacağını ve 12 bölümden oluşacağını da ekliyor.

Netflix uyarlamasıyla geri dönecek olan dizi, her bölüm gizemli bir suça odaklanacak. Her ne kadar ana tema aynı olsa da orijinal serinin formatından devam edilmeyecek gibi görünüyor. Rapora göre dizinin ilk bölümünü Dunn Meurer çekecek. Fakat Netflix’in bu seriyi neden yeniden başlatma kararı aldığı belli değil.

Unsolved Mysteries’in Netflix uyarlaması şu anlık 12 bölümlük onay almış durumda. Netflix bu mini seri için büyük gelirler beklemese de önümüzdeki dönemlerde yeni bölümler için onay alınabilir.

Bu Unsolved Mysteries’in ilk yeniden başlatılışı değil. 1987’de yayın hayatına başlayan dizi ilk etapta 1997’e kadar NBC’de devam etmişti. Birkaç yıl sonrasında da CBS’de tekrar başlatılmıştı. O dönemden sonra 2001 ve 2002’de Lifetime’da ve ardından 2008 ve 2010’da Spike’da geri dönmüştü.