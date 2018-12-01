They Are Billions, Level Editör'üne Kavuşuyor

They are Billions, yakın zamanda level editör özelliği içeren bir güncelleme alacak.

Gerçek zamanlı strateji oyun türlerinin son örneklerinden biri olan They are Billions, yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile level düzenleme editörüne sahip olacak. Oyunun hayranları tarafından yapılan haritalar ve özel yapılmış düzenlemeler Steam Workshop tarafından indirilip kullanılabilecek.

Eğer özel düzenlenmiş bir içeriği oynamak isterseniz, Steam Workshop içerisinden bölümü takip etmeniz yeterli olacak. Takip ettiğiniz takdirde oyun içerisinden direkt olarak oynanabilir olacak. Tabii ki küçük bir indirme yapmanız gerekecek ancak bu indirmenin boyutu 1 MB boyutunu geçmeyeceğinden göz ardı edilebilir bir indirme olacağını söyleyebiliriz.

Üstelik level editörü bir süredir test aşamasında belirli kullanıcılara sunulmuştu ve yalnızca bir kaç gün içerisinde çok sınırlı kullanıcı sayısına rağmen 120'den fazla çeşitli bölüme sahip olmayı başardı. Oyunun yapımcısı tarafından da eklenen They 50 Days Challange isimli senaryoda adından da anlaşılacağı üzere 50 gün içerisinde koloninizi en iyi şekilde savunup 50. günde gelen büyük saldırıdan sağ çıkmak göreviniz olacak.

Editöre ulaşmak için herhangi bir şey kurmanıza gerek kalmayacak. Oyunun içerisinden doğrudan erişebileceğiniz editör ile yeni bir haritayı tamamen kendiniz oluşturabilir, istediğiniz ayarları, zorluk seviyenizi ve sınırlamaları değiştirebilirsiniz. Editör için oyunun yapımcıları tarafından hazırlanmış özel rehbere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm bunların yanında oyun hakkında öğrendiğimiz bir diğer bilgi ise oyunun beklenen hikaye modu 2019 Bahar aylarında gelecek.