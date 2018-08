Street Fighter'ın Ryu'su, Bruce Lee'yi Canlandıracak

Street Fighter Assassin's Fist adlı yarı profesyonel dizide Ryu'ya hayat veren Mike Moh, Quentin Tarantino'nun isteğiyle dev bir projede Bruce Lee'ye hayat verecek.

Kendine has tarzıyla ve Kill Bill, Pulp Fiction gibi filmlerle birçok sinemaseverin beğenisini hatta kimi zaman fanatizmini kazanan Quentin Tarantino, yepyeni bir projeyi beyaz perdeye getirmeye hazırlanıyor. Once Upon a Time in Hollywood adlı projesi ile şimdiden herkes tarafından konuşulan usta yönetmen, filmde Bruce Lee’nin de hikayesinin geçeceğini ve uygun aktörü aradığını duyurmasıyla heyecanı bir kat daha arttırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Tarantino Bruce Lee’yi oynaması için kiminle anlaştığını duyurdu. Çekimleri devam eden projede Bruce Lee karakteri Mike Moh’un ellerine teslim edildi. Son olarak ABC ve Marvel ortaklığıyla geliştirilen Inhumans adlı vasat bir dizide boy gösteren oyuncu, aslında bambaşka bir proje sayesinde küçük bir kitle tarafından tanınıyor.

Mike Moh, “Street Fighter - Assassin’s Fist” adlı yarı profesyonel bir dizide, Street Fighter evreninin en önemli karakterlerinden biri olan olan Ryu’yu canlandırarak kısıtlı bir kitle tarafından sevilen bir oyuncu haline gelmişti. Tarantino gibi bir yönetmenin desteğini arkasına alan aktör, ilk kez böylesine büyük bir projede boy gösterecek.