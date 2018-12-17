Street Fighter V'in Yeni Karakteri Kage'den İlk Video Geldi

Capcom'un 2016 yılından beri istikrarla içerik sunmaya devam ettiği Street Fighter V'e yeni karakter geliyor.

Capcom, bugün yaptığı duyuru ile Street Fighter V'in yeni güncelleme ile oyuna eklendiğini duyurdu. Oyuna gelen yeni denge güncellemesinde, buff ve nerf yiyen karakterlerin yanı sıra Kage de dövüşçüler arasındaki yerini alıyor.

Karakter tasarımı olarak Ryu'nun vampire dönüşmüş hali gibi garip bir görünüşe sahip olan Kage'in oynanışı, temelde Ryu'ya çok benziyor. Japonca'da 'gölge' anlamına gelen (kage bunshin no jutsu!) Kage'in şu ana dek pek de olumlu geri dönüşler aldığını söylemek zor.

Son olarak oyunun şu an Steam'de harika bir indirime girdiğini anımsatalım. 60 TL'den 24 TL'ye düşen oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunu 20 Aralık gününe kadar ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz.