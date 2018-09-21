Bir 'Atari' Klasiği Olan Street of Rage 2 Ücretsiz Oldu

Ülkemizin güzide atari salonlarında 'Mustafa' olarak adlandırılan 'Cadillacs and Dinosaurs' benzeri bir oynanışa sahip olan Street of Rage 2'yi ücretsiz oynayabileceksiniz.

Uzun bir süredir klasik oyunlarını Android ve iOS için oyuncularla buluşturan Sega, 1992 yılında Sega Genesis için piyasaya çıkmış olan Streets of Rage 2'yi tam 26 yıl sonra mobil platformlara getirdi. Üstelik herhangi bir ücret ödemeden oyunu oynayabiliyorsunuz.

Dün Google Play ve App Store'a eklenen oyunu hemen ücretsiz indirebilirsiniz. Eğer ki SEGA'ya destek olmak veya reklamları kaldırmak isterseniz de 2 dolar ödeyerek reklamsız versiyona sahip olabilirsiniz. Oyunu hatırlamak isteyenler için videosunu paylaşalım:

Bu nostalji şölenine katılmak isteyenler, aşağıdaki linklerden oyunu akıllı telefonlarına indirebilirler. SEGA tarafından yayınlanan diğer oyunlara ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.