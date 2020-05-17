Su Altı Fotoğraflarla Klasik Tabloları Andıran Sanatçı

Christy Lee Rogers adında bir Instagram fotoğrafçısı, çektiği su altı fotoğraflarla 17. yüzyıl yağlıboya çalışmaları gibi klasik tabloları anımsatıyor. Gelin Rogers'ın hikayesine ve yapıtlarına biraz daha yakından göz atalım.

Derin renkler ve drama, gerilim ve korku duygusu elde etmek için ışık ve gölgelerin sanatsal oyunu ile tanımlanan Barok resimler, konusunu genellikle mitoloji, savaşlar ve günlük hayat gibi konulardan alır. Bu alanda popüler olan dünyaca ünlü çağdaş sanatçı Christy Lee’nin çektiği su altı fotoğraflar da tıpkı 17. yüzyılda yağlıboya ile yapılmış tabloları anımsatıyor.

Hawaii’deki Kailua’da dünyaya gelen aslen Amerikalı bir fotoğrafçı olan Christy Lee Rogers, geleneksel fotoğrafçılığın sınırlarını aşması ve kurallara uymamasıyla biliniyor. Barok benzeri etkiler yaratmak için su veya su ve hava arasında kırılmış ışık kullanan ünlü sanatçı, uyguladığı teknikler sayesinde insan karakterini “canlılık ve sıcaklıktan biri olarak” gösterebiliyor.

Sanatçının son koleksiyonu, bir yıllık kişisel kayıplara verdiği bir yanıttı:

Sanatçıya göre insan karakterini “canlılık ve sıcaklıktan biri” olarak göstermesine yardımcı olan teknik, aynı zamanda “insanlık hâli olan trafik deneyimin güzelliğini ve kırılganlığını” da yakalıyor.

Rogers’ın son günlerde yayınladığı 'Muses' adlı koleksiyonu, fotoğrafçısına göre işine tam olarak dalması gerektiğini fark ettiğinde bir yıllık kişisel kayıplara verdiği bir yanıttı. Ünlü fotoğrafçı, bir röportajında bu fotoğrafların “sizi serbest bırakıp deneyimlemekte özgür olabileceğini” hayal ettiği “yumuşak ve huzurlu bir yeri” temsil ettiğini de söyledi.

Christy Lee Rogers’a göre su da tıpkı hayvanlar gibi canlı:

Christy Lee Rogers, suyu tanımlarken tıpkı hayvanlar gibi canlı olduğunu söylüyor: Güçlü, besleyici ve iyileştirici. Ünlü sanatçının çalışmaları, Paris Londra, İtalya, Mexico City, Şangay, Güney Afrika ve dünyanın daha pek çok farklı yerinde sergilendi.

Christy Lee Rogers’ın hikayesine değindiğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Dilerseniz ünlü sanatçı tarafından yaratılmış eserlere hemen aşağıdan göz atabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.