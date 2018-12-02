Şu An Satışta Olan Tüm Mac Modellerinin Artıları ve Eksileri

Geçtiğimiz birkaç haftadır yeni çıkan Mac cihazları ile ilgili birçok haber yaptık ve üzerinde konuştuk. Bugün ise şu an satın alınabilecek en iyi ve en kötü Mac'lerin kıyaslamasıyla karşınızdayız.

Apple'ın diğer bilgisayarlara göre her zaman yüksek fiyatlandırdığı Mac'ler, kullanıcılar tarafından genellikle işlevsel ve uzun ömürlü oldukları için tercih ediliyor. Peki şu an satın alınabilir durumda olan Mac modelleri arasındaki farklar ne? İşte tam da bu sorunun cevabı niteliğinde bir içerik hazırladık.

MacBook

2015'te çıkışından beri her sene güncellemesine rağmen bu sene güncellenmeyen bu ince cihaz, 9.799 liralık başlangıç fiyatına karşılık çok da güçlü olmayan bileşenlerle geliyor. 7. nesil Intel Core m serisi işlemcilere ve 8 GB DDR3 belleğe sahip olan Macbook, sahip olduğu tek USB-C portuyla diğer bilgisayarlar karşısında çok da mantıklı görünmüyor. Ancak yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olması, bilgisayarı birçok kişi için de ilgi çekici hale getiriyor.

MacBook Air

4 senedir güncellenmesini beklediğimiz MacBook Air, Apple'ın sattığı en yeni dizüstü bilgisayar. Eski teknolojiden vazgeçip günümüz şartlarına uyarlanan MacBook Air, iki USB-C portuna ve retina ekrana sahip.

Temel modelde 8. nesil Intel Core i5 işlemciyle, 8 GB DDR3 RAM'le ve 128 GB NVMe depolamayla karşılaştığımız cihazın başlangıç fiyatı ise 9.199 TL. Daha güçlü olmasına rağmen MacBook'tan daha uygun fiyatlı olması bu cihazı daha alınabilir hale getirirken feragat edilmesi gereken nokta ise taşınabilirlik. Bunu derken elbette MacBook'a kıyasla söylüyoruz; çünkü bu dizüstü bilgisayar da 1,25 kilogramlık ağırlığıyla oldukça hafif.

MacBook Pro

Sene başında yeni nesil işlemci, 32 GB'lık RAM seçeneği ve yeni klavyeler ile güncellenen bu seri, adından da anlaşılabileceği gibi profesyonellere yönelik oluşturulmuş bir cihaz. Touchbar'sız 13 inçlik modeli 9.799 liradan başlarken, Touchbar'lı 13 inçlik model 11.399 liradan başlıyor. Eğer 15 inçlik bir cihaz kullanmak isterseniz de minimum 18.299 lira ödemeniz gerekiyor.

13 inçlik modellerde maalesef harici bir ekran kartı bulunmuyor; bu da video düzenleme gibi bazı durumlarda 15 inçlik modellere göre daha arkasında kalmasına neden oluyor. Türkiye'deki fiyatların bu seviyede olduğunu ve Windows'lu benzer modellerin çok daha uygun olduğunu düşününce -eğer macOS kullanmak zorunda değilseniz- MacBook Pro'ların temel versiyonlarını önermiyoruz.

Mac Pro

5 sene öncenin teknolojisine minimum 23.299 lira isteyen Apple'ı kınıyor ve başka bir şey söylemiyoruz.

iMac

21,5 inç ve retinasız model 7. nesil i5 işlemciyle ve bir harddisk ile gelirken fiyatı minimum 8.399 TL. Ekranı retinaya çıkardığınızda ise fiyat minimum 9.999 TL oluyor ve benzer şekilde herhangi bir SSD'yle beraber gelmiyor.

27 inçlik 5K iMac'lerin başlangıç fiyatı 13.599 TL. 4 GB Radeon Pro 570 ile gelen cihazın iki adet Thunderbolt 3 girişi bulunmakta. Diğerlerinde de olduğu gibi bunda da standart olarak herhangi bir SSD yok; bu ise günümüz şartlarında bu fiyatlardaki bilgisayarlar için oldukça üzücü bir durum. Depolamayı SSD'ye çıkarmak içinse minimum 800 lira talep edilirken böyle bir kasada bu güzellikte cihazları başka yerde bulamayacağını söylememiz gerekiyor.

iMac Pro

Apple, geçtiğimiz sene profesyoneller için hazırladığı iMac Pro'yu tanıtarak global pazarda oldukça ses getirmişti. Temel modeli 32 GB RAM, 1 TB SSD, 8 çekirdeklik Xeon W işlemci, Radeon Pro Vega 56 ile gelen cihazın başlangıç fiyatı ise 37.999 TL.

Oldukça hızlı olan bu bilgisayar, eğer işlerinizde gerçekten kullanacaksanız oldukça mantıklı bir yatırım olabilir. Aksi takdirde standart kullanıcılar için çok da bir şey ifade etmiyor.

Mac Mini

MacBook Air'de olduğu gibi çok uzun süre güncellemeyen bu seri, sahip olduğu yeni nesil işlemciler, değiştirilebilir RAM'ler ve 10 Gigabit Ethernet portuyla ilgi çekici bir cihaz haline geldi. 5.999 liralık fiyatıyla satın alabileceğiniz en uygun Mac olan Mac Mini, temel modelde i3-8100, 8 GB DDR4 RAM ve 128 GB NVMe SSD ile geliyor.

Her ne kadar çok güçlü olmasa da diğer macOS cihazlarla kıyasladığımızda fiyat/performans bakımından üst taraflarda olan Mac Mini'yi önerebiliriz.