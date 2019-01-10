Elephone A6'nın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı (Video)

2019'un beklenen akıllı telefonlarından olan Elephone A6'nın çalışır halde görüntülendiği bir video sızdırıldı. Sızdırılan videoda, telefonun tasarımı ve bazı teknik detaylar hakkında ipuçları bulunuyor.

Elephone tarafından 2018'de piyasaya sürülmesi planlanan ancak 2019'a kalan A6 modelinin hala tüm teknik özellikleri açıklanmış değil. Firmanın, daha önce ürettiği A5 modelinin özelliklerini geliştirerek piyasaya süreceği tahmin edilen yeni cihazı hakkında kısa bir video sızdırıldı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberde Elephone'un yeni serisinde su damlası çentik tasarımını kullanacağını paylaşmıştık. Sızdırılan fotoğraflardan yola çıkarak hazırladığımız haberde Elephone A6 serisinin Android 9 Pie ile geleceğini belirtmiştik. Bugün sızdırılan kısa video da daha önceki özellikleri doğrular nitelikte.

Helio P60 yonga seti ile gelmesi beklenen Elephone A6'nın çalışırken çekilmiş videosunda arkadaki üç kamera ve çerçevenin solundaki tuş takımının yanında bulunan parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor. Cihazın parlak mavi renkteki tasarımı da oldukça şık görünüyor.

A6'nın resmi çıkış tarihi ve resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı. Firmanın geçtiğimiz yıl yaptığı lansman ertelemesini de düşünürsek, A6 için bir süre daha beklememiz gerekiyor olabilir. Elephone A6'nın çalışırken çekilmiş videosunu siz de aşağıdan izleyebilirsiniz.