Su Damlası Çentikli Honor 8A, Ön Siparişe Açıldı

Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan Honor 8A, şirketin çevrimiçi mağazasında ön sipariş için listelendi. Böylece cihazın özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmış oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor’un en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Honor 8A, Honor’un resmi çevrimiçi mağazası olan Vmall’da listelendi. Bu gelişmeyle birlikte cihazın tüm teknik özellikleri ve fiyatı da ortaya çıkmış oldu.

Vmall ürün sayfasına göre Honor 8A, seviyesine göre oldukça iyi bir ekran/gövde oranı sunacak olan 6.1 inçlik su damlası çentikli ekrana sahip olacak. TFT IPS LCD ekran paneline sahip olacak bu ekran HD+ çözünürlük ile gelecek.

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alacak olan Honor 8A, 3GB RAM kapasitesi sunacak. Çift SIM destekli cihaz kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak ve arayüz olarak da Huawei’nin EMUI 9.0’ını kullanacak.

Cihazın f/1.8 diyaframlı 13MP’lik tek arka kamerası ve f/2.0 diyaframlı 8MP’lik tek bir ön kamerası bulunacak. Mavi, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sunulacak olan cihazın 7,999 Rupi (~610 TL) fiyat etiketi olacak.