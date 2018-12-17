Xiaomi, geniş çentikli tasarımı su damlası çentikle değiştirmeye devam ediyor. Şirketin su damlası çentikli yeni telefonu Redmi 7 Pro, TENAA'da ortaya çıktı.

Yeni bir Xiaomi akıllı telefon daha Çin’in sertifikasyon kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı. Şirketin orta segmentteki ilk su damlası çentikli telefonu olacak M1901F9T ortaya çıktıktan sonra şimdi de ay cihaz M1901F7E, M1901F7T ve M1901F7C model numaraları ile yeniden ortaya çıktı.

Paylaşılan fotoğraftan cihazın ekran tasarımı detayları çok fazla belli olmasa da 5.84 inçlik bir ekrana sahip olacağını biliyoruz. 147.76×71.89×7.8mm boyutlarına sahip olan cihaz su damlası çentikli tasarımı tercih ediyor. Bu da söz konusu modelin oldukça iddialı ekran gövde oranına sahip olacağını gösteriyor.

Cihazın arkasına baktığımızda ise dikey olarak yerleştirilmiş bir çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı görüyoruz. Ayrıca gövdenin altında 2900mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. TENAA sızıntısı cihazın Android işletim sistemine sahip olduğunu belirtse de hangi sürümü ile çalıştığını belirtmiyor.

Xiaomi Redmi 6 Pro, 5.84 inçlik bir ekran ile tanıtılmıştı. Bu nedenle sızdırılan cihazın Redmi 7 Pro olma ihtimali oldukça yüksek. Cihazın TENAA’da ortaya çıkması, lansmanın çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyor. Lansman yaklaştıkça daha fazla bilgi çevrimiçi olarak sızdırılacaktır.