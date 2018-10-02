OnePlus 6T'nin Basın Görselleri Ortaya Çıktı

OnePlus, 6T’yi iki hafta içinde satışa çıkaracak. Ancak son sızıntılar sayesinde telefonun dizaynını çıkış tarihinden önce görme şansına sahip olduk.

OnePlus 6T, 6.41 inçlik bir ekranın yanı sıra ön kamerası için tasarlanmış su damlası çentiği ve çift arka kamerasını bünyesinde barındırıyor. Bunun yanı sıra telefonda OLED ekranının altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Eğer bu telefonun başka bir telefona benzediğini düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Cihazın Oppo R17 ile birçok ortak özelliği bulunmakta ancak Oppo ve OnePlus, ortak Ar-Ge ve imalat kaynaklarını kullandığı için bu bizi pek de şaşırtmadı.

Son zamanlarda sızan sayısız fotoğraflar sonucu OnePlus 6T’nin dizaynı merak konusu olmaktan çıkmıştı. Ortaya çıkan fotoğraflardan da görebildiğimiz gibi telefon iki renk seçeneğiyle birlikte gelecek: cam arka panele sahip olan parlak siyah renk seçeneği ve metal arka panele sahip olan gece siyahı renk seçeneği. Birçoğumuz OnePlus 6T’de kablosuz şarj özelliğini beklesek de metal arka panelli versiyonu bizlere bunun olmayacağının ipuçlarını veriyor.

Fotoğraflardan, telefonda 3.5 mm jack girişinin bulunmayacağını öğrenmiştik ancak kutudan USB-C girişini 3.5 mm girişine çevirecek aparat gelecek mi bilmiyoruz. Ancak gelmese bile ayrı olarak satış fiyatının €8.95 olduğunu biliyoruz.