Su kaynatmak istediğimizde elimizin altında hemen su ısıtıcı kettle makineleri oluyor ve saniyeler içinde beklediğimiz sıcaklıkta bir su elde ediyoruz. Fakat aynı işlemi soğutma için yapmaya kalksak saatlerce buzdolabında suyu bekletmemiz gerekir. Neden soğutma işlemi gerçekleştiren kettle benzeri bir makine yapılmıyor?

Bu soru eminiz ki birçoğumuzun aklına gelmiştir. Gelmediyse bile şu an durup “sahiden ya neden yapılmıyor?” diye düşünmeden edememişsinizdir. Merak etmeyin, biz cevabını veriyoruz.

Konuyu anlamak için aslında kettle’ın çalışma mantığına bakmak bize yardımcı olacaktır. Öyleyse neden ‘su soğutan makine’ yok birlikte bakalım.

Kettle'lar, elektrik enerjisini doğrudan ısıya dönüştürerek suyu hızla kaynatabilir.

Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü oldukça verimli bir süreçtir. Su ısıtma işlemi sırasında kettle içindeki ısıtıcı tel, suya doğrudan enerji aktarıyor ve bu süreç oldukça hızlı gelişiyor. Enerjiyi doğrudan suya aktarması da kettle'ların suyu kısa sürede kaynatabilmesini sağlıyor.

Su soğutma işlemi ise suyun içindeki enerjiyi ortamdan uzaklaştırmak anlamına geliyor. Bu da aslında ısı transferinin tersine bir süreç ve çok daha karmaşık.

Su soğutma sistemleri, suyun enerjisini hızlı bir şekilde uzaklaştırma kapasitesine sahip değil.

Oda sıcaklığında suyun soğutulması, çevresindeki havanın da soğutulmasını gerektirir ki bu, havanın soğutulması açısından büyük bir zorluktur.

Ayrıca, suyu dondurmak için sadece sıcaklığın 0 dereceye düşürülmesi yeterli değil. Su, donma işlemi sırasında "donma gizli ısısı" adı verilen ek bir enerjinin de uzaklaştırılması gerekiyor. Bu, suyu soğutma sürecinde gerekli olan enerji miktarını önemli ölçüde artırıyor ve bu işlemi de ev ortamında pratik hâle getirmeyi zorlaştırıyor.

Aslında suyun hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlayan özel soğutma sistemleri var.

Ancak bu sistemler, genellikle büyük ölçekli işlemler için tasarlanmış olup ev kullanımı için uygun değil. Evde uygulama yapmak için ‘kettle’ mantığında küçük ev aletinin yapımı biraz maliyetli ve meşakkatli olacağı için şimdilik ne yazık ki çok zor.

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