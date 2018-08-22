1200 TL'lik Su Geçirmez iPhone Kılıfı: AxisGO

Tatile giderken bir sualtı kamerası almayı düşünüyorsanız AxisGO ile iPhone'unuzu bir sualtı kamerasına dönüştürebilirsiniz.

Apple, son birkaç iPhone modelinde suya ve toza karşı belli bir miktar dayanıklılık vadediyor. Fakat şirket, telefonun tamamen su geçirmez olmadığı konusunda tüketicileri ısrarla uyarıyor. Fakat iPhone’ların maharetli kameraları yaz tatilinde denizde muhteşem fotoğraflar yakalamak için ideal araçlar olabilir.

AxisGO su geçirmez iPhone kılıfları, cihazınızı suyun 10 metre altına kadar korumayı garanti ediyor. Üstelik AxisGO’nun değiştirilebilir lens başlıkları, iPhone’unuzu profesyonel bir sualtı kamerasına dönüştürüyor. Geniş açı ya da balık gözü lensi takarak bir sualtı kamerası almaya ihtiyaç duymadan muhteşem kareler yakalayabilirsiniz.

AxisGO’nun en büyük kolaylıklarından biri de kullanmak için harici bir mobil uygulamaya ihtiyaç duymamanız. AxisGO, varsayılan iPhone kamera uygulaması ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede sualtı fotoğraflarını gönül rahatlığı ile iPhone kamera kalitesinde çekebilirsiniz.

AxisGO’nun belki de en kötü yanı fiyatı. Bu maharetlı iPhone kılıfı, 200 dolar (~1200 TL) gibi astronomik bir fiyat etiketine sahip. Dolayısı ile AxisGO’nun her bütçeye uygun bir kılıf olduğunu söylemek kolay değil. Yine de yeni bir sualtı kamerası almak istemiyorsanız AxisGO’nun muhteşem bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.