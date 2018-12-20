Su Krizinin Dünyayı Nasıl Değiştirdiğini Gösteren Fotoğraf

Macar fotoğrafçı Milan Radisics, Dünya'nın karşı karşıya kaldığı su krizinin gezegenimizi nasıl değiştirdiğini daha net göstermek için birbirinden muhteşem fotoğraflar yayınladı.

İnsanoğlunun sınırlı bakış açısına sahip olması, gezegenimiz Dünya’yı durağan olarak algılamasına neden olmaktadır. Gezegenimizin dinamik yapısını, yaşanan bozulmaları, değişimleri ve daha fazlasını görebilmemiz için onu daha önce görmediğimiz bir bakış açısıyla inceleyebilmemiz gerekiyor.

Macar fotoğrafçı Milan Radisics, Water.Shapes.Earth adlı web sitesinde yayınladığı fotoğraflar ile ziyaretçilerine küresel iklim değişikliği ve su sıkıntısının Dünya’ya nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Radisics, bir drone yardımı ile çektiği fotoğraflarda endüstriyel atıklardan buzul kırılmalara kadar pek çok etmenin doğayı nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.

Daha önce endüstriyel atıkların depolandığı bir radyoaktif su havuzunun nasıl göründüğünü merak etmiş miydiniz? Peki ya parçalanan buzulların uzaydan nasıl göründüğünü? Fotoğrafçı Milan Radisics, web sitesinde yayınladığı fotoğraflar ile Dünya’ya farklı bir açıdan göz atmamıza izin veriyor.

Kahverengi bir buzul gölünde erimeyi bekleyen buzul parçaları - Hoffellsjökull, İzlanda

Lav akıntılarının okyanus suları ile buluştuğu yer - Stokkseyri, İzlanda

Romantizmin şehri olarak bilinen Venedik’te bir bataklık adası - İtalya

Endüstriyel atıkların bulunduğu sığ ama bir o kadar radyoaktif su havuzu - İspanya

Yazın neredeyse tamamen kuruyan Mirzaladi tuz gölü - Azerbaycan