Kayseri'de Füze Sanılan Şey, Toplu Taşıma Aracı Çıktı

Kayseri'de su üstünde gidebilen bir toplu taşıma aracı yapmaya çalışan vatandaşın başı, jandarma ile belaya girdi. Bir baraj gölünde deneme yaparken projeden habersiz olan diğer vatandaşlar, füze gördüklerini söyleyerek jandarmaya ihbarda bulundular. Peki, proje sahibinin "milli mesele" olarak nitelendirdiği bu araç ne işe yarıyor?

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşamını sürdüren Ali Yiğit isimli vatandaş, bir süredir kendi icadı olan bir toplu taşıma aracı üzerinde çalışıyor. Su üzerinde gidebilen bu toplu taşıma aracı, yüksek hızı nedeniyle de dikkat çekiyor. Yiğit bugün, özel aracının prototipini test etmek için bir baraj gölüne gitti. Ancak bölgede bulunan prototipten habersiz diğer vatandaşlar, aracı füze sanarak jandarma ekiplerine bilgi verdiler.

Yiğit, tasarladığı toplu taşıma aracını su üzerinde yürüyebilen kertenkelelerden ilham alarak oluşturmuş. Aracın prototipi 6 metre uzunluğa, 350 kilogram ağırlığa sahip. Yiğit'e göre yüzde 35 yakıt tasarrufu sağlayan araç, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Çünkü bu toplu taşıma aracı, vatandaşların da gördükleri gibi bir füzeye benziyor.

İşte su üstünde gidebilen o toplu taşıma aracı

Kayseri'de projeden habersiz vatandaşların füze sandıkları araç, Kanada'nın ilgisini çekmiş durumda. Yiğit'in açıklamalarına göre Toronto Belediye Başkan Yardımcısı, orada yaşayan bir Türk aracılığıyla Yiğit'e ulaşarak, projesiyle ilgilendiklerini söylemiş. Aracın patentini aldığını söyleyen Yiğit, Toronto'daki yetkililerin teklifini, yatırımı ancak Türkiye merkezli olması durumunda kabul edeceğini söylemiş. Kayserili vatandaş, projesini doğrudan satmak istememiş.

Yiğit, projesinin sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de ilgi görmesini istiyor. Aracın savunma sanayii için bile kullanılabileceğini dile getiren Yiğit, toplu taşıma amaçlı geliştirilen aracın yüksek hızlı ve yakıt tasarruflu yapısının, askeri alanlar için uygun olabileceğini düşünüyor. Yiğit, projesinin milli bir mesele olduğuna inanıyor.