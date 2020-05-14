Su Yosunuyla Fotoğraf Baskısı Yapan Fotoğrafçı

Russell Marx adlı bir fotoğrafçı, bilimsel bilgisini sanat yeteneği ile birleştirerek ortaya benzersiz eserler çıkarıyor. Biyoloji ve fotoğrafçılık bilgilerini bir araya getiren Marx, su yosunlarıyla fotoğraf baskısı oluşturuyor.

Fotoğrafçılık konusunda bugüne kadar her türlü fantastik projeyi görmüş olabilirsiniz, ancak yaratıcılık sınır tanımıyor. Fotoğrafçı ve sinirbilim öğrencisi olan Russell Marx, fotoğrafları su yosunlarına basarak etkileyici çalışmalar elde ediyor.

Russell, analog fotoğrafçılığına tam anlamıyla kazara başladı. Sinirbilim laboratuvarında çöp olduğunu sandığı bir kamera filmi gördü. Daha sonra biyoloji ve sanatı bir araya getirmeye karar verdi. Russel, "Ben her zaman biyolojiye hayran kaldım ve mikrobiyal sanattan ilham aldım. Sanat yapmak için bir bahane olacak bir yol arıyordum." diyor.

Russel, biyoloji bilgisi sayesinde fotoğrafları yosun üzerinde oluşturuyor

Russell önce internet üzerinden birkaç çeşit su yosunu satın aldı. Yosunların görüntüsü tipik olarak denizlerde gördüğümüzle aynıydı. Net bir görüntü elde edebilmek için su yosunlarının sabit durması gerekiyordu ve bu yüzden ilk olarak yosunları agaroz jeli içine gömmeyi planladı, böylece yüzerek görüntüyü bozmayacaklardı.

Neyse ki, tek bir hücresel tür (Chlorella vulgaris) sudan daha ağırdı. Kabın dibine battı ve altta koyu yeşil bir yosun tabakası bıraktı. Böylece hareketsiz hale getirme endişesi olmadan büyütecin altına koyabilmesini sağladı. Sonrasında Russell, petri kabına negatif film yansıttı. Yosunlar daha fazla ışığa maruz kaldıklarında daha hızlı büyürler. Yansıtılan görüntünün parlak alanlarının altındaki algler hızla çoğaldı ve koyulaştı. Bu da yeşil renkli pozitif bir görüntü oluşturmak için negatifi tersine çevirdi.

Her şey tam anlamıyla yolunda gitmedi. Russell plastik petri kullandığı için ilk girişiminde bir sorunla karşılaştı. Yosun, CO2'yi fotosentez yoluyla oksijene dönüştürürken petri kabının plastik tabanında küçük oksijen kabarcıkları oluşturdu ve bu da görüntüde küçük delikler bıraktı. Sorun, bir cam petri kabı kullanılarak çözüldü. Russell, kabarcıkların oluşmamasını sağlayarak görüntünün temiz çıkmasını mümkün kıldı.

Bir alg baskısının bozulması da oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken petri kabını eğmek veya sıvıyı karıştırmak. Bununla birlikte, onu korumanın ve daha uzun ömürlü bir sanat eserine dönüştürmenin de bir yolu var. Russel, "Kaptaki suyu pipetle alarak yosunun üzerine reçine dökebilirsiniz." diyor. Russel'ın projesi hala geliştirme aşamasında ve şimdiye kadar sadece tek bir tane baskısı var. Ancak Russel baskıdan umutlu ve daha fazlasının yolda olduğunu belirtiyor.