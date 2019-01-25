Faaliyetlerine Japonya'da devam eden Subaru, sonunda ABD'ye teslim oldu. Birkaç gün sonra Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda karşımızda olacak olan WRX STI S209, kaputunun altında Subaru'nun üretmiş olduğu en güçlü motoru barındıracak.

Japon otomobil üreticisi Subaru, sonunda ABD'ye teslim oldu. Subaru'nun şimdiye kadar üretmiş olduğu en güçlü motordan güç alacak olan WRX STI S209, 27 Ocak'a kadar Detroit'te devam edecek olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkacak.

2,5 litrelik, turbo beslemeli olan ve 341 beygir güç üretebilen bu motor, standart STI modelinden 31 beygir daha fazla güç üretiyor. Peki, S209'un kaputunun altında standarttan farklı olarak ne var?

Standarttan farklı olan bu güç artışının ana sebebi, turbo besleme için daha büyük bir türbin ve arttırılmış basınç olarak açıklanıyor. Buna ek olarak kaputun altındaki sabit jetler, daha serin hava sağlamak için ara soğutucuya su püskürtüyor. Kullanılan bu buharlaşmalı soğutma sistemi sayesinde kaput altındaki hava normalinden daha serin şekilde muhafaza edilebiliyor. Subaru, emme manifolduna yönlendirilen havanın buharlaşmasıyla oluşacak soğutma etkisinin 50 derecelik ciddi bir ısı kaybı ortaya çıkarmasını planlıyor.

Araç hakkında daha fazla teknik detaya aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.