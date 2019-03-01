Şubat 2019'da Türkiye'de Satışa Sunulan En İyi 6 Telefon

MWC 2019 fırtına gibi geldi, geçti. Bu süreçte ve daha öncesinde, yani bu ay içerisinde ülkemizde satışa sunulan cihazları listeliyoruz.

Mobil Dünya Kongresi, şimdiden bu aya ve hatta bütün yıla damgasını vurdu. Katlanabilir telefonlar ve 5G gibi yeniliklerin hayatımıza gireceğinin sinyallerini veren MWC 2019'da tanıtılan bazı telefonlar, şimdiden ülkemizde satın alınabilir hale geldi. Tabii onlar dışında geçtiğimiz aylarda duyurulan, ancak yeni yeni piyasada görünmeye başlayan cihazlar da mevcut.

Not: Liste, garantili ve resmi satış tarihlerine göre, pahalıdan ucuza olacak şekilde yapılmıştır.

6. Samsung Galaxy S10 Plus:

MWC 2019'dan birkaç gün önce Galaxy S10 ailesini ve katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtan Samsung, Galaxy S10'ların 8 Mart itibariyle ABD'de satışa çıkacağını açıklamıştı. Görünen o ki Samsung Türkiye, daha hızlı davrandı çünkü şu an e-ticaret sitelerinde aynı gün kargoyla cihazı satın alabilmek mümkün. Infinity-O ekranla gelen Samsung Galaxy S10+'ın ülkemiz versiyonu, gücünü Samsung'un Exynos 9820 yonga setinden alıyor. Üçlü arka kamera, ikili ön kamera ve ters kablosuz şarj gibi özelliklerle gelen Galaxy S10+'ın bu ay ülkemizde satışa çıkan en iyi akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizdeki satış fiyatı 7.499 TL.

Ekran: 6,4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040 x 1440 piksel (522 ppi), 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

6,4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040 x 1440 piksel (522 ppi), 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820 Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece)

12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece) Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği + RGB derinlik sensörü

10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği + RGB derinlik sensörü RAM: 8 GB

8 GB Dahili depolama: 128 GB / 512 GB (512 GB + 512 GB microSD kartla 1 TB)

128 GB / 512 GB (512 GB + 512 GB microSD kartla 1 TB) Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri

Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri Batarya: 4.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

4.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık

Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri

5. Samsung Galaxy S10:

Samsung Galaxy S10+ ile arasında çok ciddi farklar bulunmayan Galaxy S10'da tekli bir ön kamera yer alıyor. Aynı zamanda Galaxy S10, batarya konusunda da S10+'ın gerisinde kalıyor.

Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 6.599 TL.

Ekran: 5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 3040 x 1440 piksel (550 ppi), 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 3040 x 1440 piksel (550 ppi), 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820 Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece) OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece).

12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece) OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece). Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği RAM: 8 GB

8 GB Dahili depolama: 128 GB

128 GB Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C Batarya: 4.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

4.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık

Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, Iris tarama, Basınç sensörleri

4. Samsung Galaxy S10e:

Samsung Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan S10e, diğer cihazların aksine yanları kıvrımlı olmayan, düz bir ekranla geliyor. Üç yerine iki arka kameraya sahip olan cihazın batarya kapasitesi de biraz daha düşük. Aynı zamanda S10e, abilerinin aksine ekrana gömülü yerine yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip.

Cihazın ülkemizdeki fiyatı ise 5.499 TL.

Ekran: 5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

5,8 inç HDR10+ Özellikli Dinamik AMOLED Sinematik Sonsuz Ekran, 2280 x 1080 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820 Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens

12 MP f/1,5 geniş açılı lens OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği

10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği RAM: 6 GB

6 GB Dahili depolama: 128 GB, 512 GB'a kadar MicroSD desteği

128 GB, 512 GB'a kadar MicroSD desteği Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri

Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri Batarya: 3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

3.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık

Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri

3. Vestel Venus Z30

Vestel'in birkaç ay önce duyurduğu yeni amiral gemisi Venus Z30, şirketin ilk çentikli telefonu konumunda. Gücünü Helio P23 yonga setinden alan Venus Z30'un 2.999 TL seviyesinden fiyatlandırılmış olması ise cihazın en büyük eksisi. İlerleyen dönemde yaşanacak fiyat düşüşleriyle Venus Z30'un iyi bir alternatif olacağına inanıyoruz.

Ekran: 6.18 inç FHD+, 19:9 en-boy oranı

6.18 inç FHD+, 19:9 en-boy oranı Yonga seti: 2.5 GHz hızında 8 çekirdekli MediaTek 6736T (Helio P23)

2.5 GHz hızında 8 çekirdekli MediaTek 6736T (Helio P23) RAM: 4GB RAM

4GB RAM Dahili depolama: 64 GB depolama ve micro SD kart desteği

64 GB depolama ve micro SD kart desteği Arka kamera: 16 MP + 2 MP çift arka kamera sensörü, bokeh efekti

16 MP + 2 MP çift arka kamera sensörü, bokeh efekti Ön kamera: 16 MP

16 MP Güvenlik: Yüz tanıma sistemi, parmak izi okuyucu

Yüz tanıma sistemi, parmak izi okuyucu Batarya: 3300 mAh

3300 mAh İşletim Sistemi: Android Oreo

Android Oreo Bağlantı: USB Type-C, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n

2. Samsung Galaxy M20

Samsung'un Çinli üreticilerle rekabet etmek için çıkardığı orta segment telefonu Galaxy M20, ülkemizdeki fiyatlandırmasıyla oldukça sevildi. Gücünü Exynos 7904 yonga setinden alan cihazın TFT ekranlı olması gibi bazı eksileri olsa da güncel tasarım ve 5.000 mAh batarya gibi artı yönleri, Galaxy M20'yi fiyat/performans anlamında en iyilerden biri yapıyor.

Ekran: 6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ PLS TFT

6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ PLS TFT Yonga seti: Samsung Exynos 7904 işlemci, Mali-G71 GPU

Samsung Exynos 7904 işlemci, Mali-G71 GPU RAM/ROM: 3 GB/4 GB RAM, 32 GB,64 GB depolama

3 GB/4 GB RAM, 32 GB,64 GB depolama İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Android 8.1 Oreo işletim sistemi Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyafram açıklığı

13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyafram açıklığı Ön Kamera: 8 MP, f/2.0 diyafram açıklığı

8 MP, f/2.0 diyafram açıklığı Batarya: 5.000mAh pil, 15W hızlı şarj

5.000mAh pil, 15W hızlı şarj Bağlantı: Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5

1. Honor 10 Lite:

Huawei'nin gençlere yönelik alt markası Honor'un bu ayın başlarında ülkemizde satışa sunduğu Honor 10 Lite, uygun fiyatı ve bu fiyata sunduğu donanımlarla ciddi derecede dikkat çekiyor. HiSilicon Kirin 710 yonga setinden gücünü alan cihaz, 6,21 inç damla çentikli ekranıyla oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Honor 10 Lite'ın ülkemiz fiyatlandırması şu an için 1.639 TL seviyesinde.

Yonga seti: Kirin 710 işlemci, ARM Mali-G51 MP4 GPU

Kirin 710 işlemci, ARM Mali-G51 MP4 GPU RAM/ROM: 4 GB RAM, 32 GB/64 GB depolama

4 GB RAM, 32 GB/64 GB depolama Ekran: 6.21 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran

6.21 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Arka Kamera: 13MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

13MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera Ön Kamera: 24MP, f/2.0 ön kamera

24MP, f/2.0 ön kamera Batarya: 3400mAh

3400mAh Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

MWC 2019'un üzerinden henüz birkaç gün geçtiği için, etkinlikte tanıtılan tüm cihazlar listemizde yok. Listede, sadece Şubat 2019'da satışa çıkan telefonlara yer verdik. Özellikle önümüzdeki ayın oldukça bereketli geçeceğini düşünüyoruz, takipte kalın :)