1 milyar TL'lik vurgun yaptığı tespit edilen ve haklarında 11 bin 760'ar yıl hapis cezası istenen Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun Turcoin davasında yargı süreci başladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz yılın Haziran ayında, merkezi Kocaeli, Eskişehir ve Kıbrıs'ta bulunan şirketler aracılığıyla 'piramit satış' yöntemiyle 'Turcoin' kullanılıp, yüksek kazanç vaadi sunularak dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu’nu önce gözaltına almış, daha sonra ise tutuklamıştı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadun Kaya, Muhammet Satıroğlu ve 35 kişi hakkında 1176 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 760'şar yılla cezalandırılması talep edildi.

İddianameye göre zanlılar ile mağdurlar arasındaki güven mekanizması, uluslararası referanslar gösterilerek sağlanırken, toplantılar da masraftan kaçınılmadan ünlü sunucu ve mankenler yer aldı ve yüksek kar payı ile komisyon oranlarının bir şekilde insanlara makul gösterildi. İddianamede deliller hakkında ise şu ifadelere yer verildi;

‘Sisteme dahil olan bir yatırımcı, eğer sistemde kendi cüzdanı yoksa, bağlı olduğu lider vasıtasıyla şirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yılı itibarıyla 2 bin lira) almak suretiyle parayı Sadun Kaya'nın Kıbrıs'ta bulunan şirket hesabına göndermektedir. Üstelik bu para yatırma işlemi henüz Kaya'nın şirketine yasal olarak ortak olmadan önce de bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Nitekim yine Kaya'nın ortak olma tarihinden önce iki şirket arasında para transferi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu hususlar Gümrük Müsteşarlığı ve BDDK Denetim Raporları'nda teyit edilmiştir.’

Dava sırasında sözlü savunmasını ileten Sadun Kaya, tüm şuçlamaları reddederken şu ifadeleri kullandı; “Turcoin karşılığında 61 kişi benden hizmet satın aldı. Daha sonra hakkımda yapılan şikayetlerin ardından ben bu 61 kişiye parasını iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. İddianamede 1176 kişiden bahsediliyor. Bu 61 kişi dışında kalan 1115 kişi benim şirketime 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Bu 1115 kişi, iddianamede geçen liderlere ödeme yapmıştır. Bu durumun da benimle bir alakası yoktur. Ben elektronik para satıyorum. Bu durum tamamen yasaldır ve BDDK tarafından gerekli izinler alınmıştır. Bu sistemi tasarlayan kişi Muhammet Satıroğlu'dur. Bu işin planlayıcısı da o dur. Kendisi 15 liralık kalemi 70 bin lira olarak şirkete fatura etmiştir. Muhammet Satıroğlu daha sonra hakkımda bir takım söylentiler çıkarmıştır. Aldığım 111 bitcoin ile 110 milyonluk bir kar elde ettiğimi söylemiştir. Ancak bu rakam gerçek değil. Olsa olsa 1 milyonluk bir kar olur. Benim Türkiye'de 3, yurt dışında ise 22 şirketim bulunuyor. Bugüne kadar benim şirketime 20 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı. Bu suçlamaların benimle bir ilgisi yok. 9 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum.”